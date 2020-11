Apoiadores de Kiko são suspeitos de impedir divulgação de jornal na cidade

Raphael Rocha



14/11/2020 | 06:49



Funcionários que distribuíam exemplares do jornal Diário de Ribeirão Pires acusam apoiadores do prefeito de Ribeirão e candidato à reeleição, Adler Kiko Teixeira (PSDB), de agressão e ameaça.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Ribeirão Pires, Lucas Eduardo Ribeiro Santos, 18 anos, e Patrick Allan Barreto Soares Barbosa, 23, relataram que distribuíam o periódico quando foram abordados por cabos eleitorais do tucano. Inicialmente, os aliados do prefeito desqualificaram o jornal, que estampava em sua manchete o fato de Kiko ir às urnas amanhã sub júdice – teve a candidatura indeferida e tenta reverter.

Santos e Barbosa contaram que correram para o veículo deles, porém, foram encurralados. Afirmaram que foram agredidos com chutes, tapas e empurrões. Depois, viram os apoiadores abrirem o carro e retirarem cerca de 1.000 exemplares do jornal.

O delegado André Diogo Rodrigues determinou que as vítimas passassem por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico-Legal). A princípio, nenhum dos suspeitos de agressão foi identificado.

“Pode haver pessoa que não concorda com o que publicamos, mas isso não dá o direito de ninguém agredir nossa equipe e muito menos roubar nosso meio de trabalho. Faz parte da democracia não concordar, mas ninguém pode partir para a agressão desse jeito. É um absurdo, em pleno 2020, uma coisa dessa acontecer”, disse Rafael Ventura, diretor de jornalismo do Diário de Ribeirão Pires.

A campanha de Kiko informou não ter conhecimento “desse suposto ocorrido” e assegurou que não há “nenhuma orientação nesse sentido”. “Condena qualquer ação antidemocrática”, adicionou.