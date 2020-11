Ídolo do Santos, Pepe contrai coronavírus, é internado e passa bem

13/11/2020 | 20:08



Ídolo do Santos, o ex-jogador Pepe contraiu o novo coronavírus e está internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Ele é do grupo de risco por causa dos 85 anos, mas seu quadro é considerado leve, de acordo com o Santos.

"FORÇA, PEPE! O nosso #ÍdoloEterno foi diagnosticado com covid e está internado na Beneficência Portuguesa, em São Paulo. O quadro é leve e o nosso craque está bem. Desejamos uma pronta recuperação à nossa lenda. Estamos com você, Pepe!", escreveu o Santos em suas redes sociais.

Pepe é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 403 gols, atrás apenas de Pelé. O ex-jogador foi bicampeão mundial com a seleção brasileira, em 1958 e 1962.

Os novos casos de coronavírus voltaram a atingir o futebol nesta semana. No próprio Santos, inclusive, houve um surto no elenco. São 11 jogadores infectados, contando com Ângelo, que está na seleção brasileira sub-17. Já na comissão técnica, o treinador Cuca, os auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro e o preparador de goleiros Arzul também contraíram a doença.