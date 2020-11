Grande ABC e sua 43ª eleição municipal

Ademir Medici



ANTECEDENTES

12-3-1889 – Criação do Município de São Bernardo, com abrangência sobre todo o espaço das atuais sete cidades: final do Império.

11-5-1890 – Instalação do Município de São Bernardo: início da República – São Bernardo foi um dos primeiros municípios brasileiros instalado no regime republicano.

Os primeiros administradores foram nomeados: faziam parte do conselho de Intendência: José Dal Zotto, o primeiro intendente – hoje seria prefeito – era imigrante italiano.

30-8-1892 - Realizada a primeira eleição municipal na região. Esta página Memória contabiliza, desde então, a realização de 42 pleitos municipais – amanhã chegaremos a 43 eleições.

Sendo assim, selecionamos pelo menos 43 histórias. Seguem as primeiras.

A primeira mulher

O marceneiro que

não assumiu

Eleições conjuntas só em 1972

1 – O primeiro endereço de uma Câmara Municipal no Grande ABC ficava na sede do Município de São Bernardo, num casarão de taipa (já demolido) localizado na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua Tenente Sales.

2 – O primeiro presidente da Câmara Municipal foi o capitão Manoel José de Oliveira Catta Preta, mas por poucos momentos: por ser o mais velho entre os eleitos, coube a ele presidir a sessão de posse, realizada em 29 de setembro de 1892.

3 – Naquela mesma sessão inaugural os seis vereadores empossados elegeram o presidente efetivo, Paulo Novaes, o vice-presidente, o próprio Catta Preta, e o intendente (função semelhante a do atual prefeito), Luiz Pinto Flaquer Junior.

4 – Como se vê, os vereadores eram eleitos diretamente, para um mandato de três anos, cabendo a eles eleger os ocupantes dos vários cargos do Legislativo – o que ocorre até hoje, 128 anos depois – e também o chefe do Executivo.

5 – Por vias diretas, os primeiros prefeitos eleitos no Grande ABC foram dois, Armando Mazzo e José Fornari, nas eleições municipais de 9 de novembro de 1947. Mazzo não assumiu a Prefeitura de Santo André, então abrangendo a linha São Caetano a Paranapiacaba. Teve o seu diploma cassado pela Justiça Eleitoral, a exemplo de todos os vereadores do seu partido, o PST; Dr. Fornari tomou posse à frente da Prefeitura de São Bernardo “do Campo”, que abrangia também o Distrito de Diadema. O Grande ABC, em 1947, era formado por dois municípios apenas.

6 – Eleito e reeleito sempre por vias indiretas, o coronel Saladino Cardoso Franco é até hoje o prefeito que mais tempo permaneceu no posto. Assumiu pela primeira vez em 1914, caindo com a Revolução de 1930, completando mais de 16 anos como prefeito.

7 – Podemos dividir este período das 43 eleições municipais do Grande ABC em três: República Velha (1892 a 1930), Reconstitucionalização (1936 a 1937) e Contemporâneo (o atual, iniciado em 1947).

8 – De 1930 a 1936; e de 1937 a 1947 a região é governada por prefeitos nomeados, sem a participação popular.

9 – Mesmo com a queda do Estado Novo, em 1946, os prefeitos continuaram a ser nomeados: em Santo André, Alfredo Maluf, em São Bernardo, Tereza Delta, a primeira mulher a ocupar a chefia de um Executivo na região.

10 – As primeiras eleições municipais conjuntas das sete cidades foram realizadas em 15 de novembro de 1972, com a escolha dos prefeitos de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Até então, as datas das eleições eram variáveis, como se verá.

Coração de luto

Texto: Milton Parron

Em 1981 o apresentador Antonio Celso recebeu nos estúdios da Rádio Bandeirantes uma das grandes expressões musicais do Brasil, notadamente nas décadas de 60 e 70, quando se tornou um fenômeno na venda e execução de seus discos que venderam aos milhões e algumas músicas inclusive foram recordistas até em Portugal.

Seu nome de batismo era Vítor Mateus Teixeira, nascido em Rolante, distrito que pertencia a Santo Antonio da Patrulha, no Rio Grande do Sul.

Aos sete anos ficou órfão de pai e aos nove também perdeu a mãe que sofria de epilepsia e numa ocasião, em que queimava lixo, desmaiou depois de sofrer uma convulsão e caiu sobre a fogueira morrendo em consequência das queimaduras.

Aquela tragédia o inspirou bem mais tarde a fazer uma música que alcançou uma repercussão nacional inimaginável. Seu nome artístico era Teixeirinha, falecido em 1985.

Teixeirinha foi homenageado com uma grande estátua na cidade de Passo Fundo que ele divulgou pelo Brasil afora em uma de suas músicas mais conhecidas, “Gaúcho de Passo Fundo”.

Em 14 de novembro de...

1920 – Começa o Campeonato Extra de Futebol com os quadros desclassificados no primeiro turno da Segunda Divisão: Fluminense, Itália, Barra Funda, União Brasil, Italo e Primeiro de Maio.

No campo do Palestra, o Primeiro de Maio, de Santo André, ganha do Ítalo por 4 a 2.

1955 – LECI (Liga Esportiva do Comércio e Indústria) proclama os campeões de futebol das duas séries, com o General Motors EC, de São Caetano, vencendo a Série Azul.

O título de campeão absoluto será decidido entre os campeões e vice-campeões das séries Azul e Branca: GM, Trol, Laborterapica e Fileppo.

Diário há meio século

Sábado, 14 de novembro de 1970 – ano 13, edição 1384

Manchete – Grave a situação na Argentina e Uruguai.

São Caetano – Instalada uma nova autarquia, o DAE (Departamento de Água e Esgoto), criada pela lei municipal nº 1814.

Municípios Paulistas

- Hoje é o aniversário de Santana de Parnaíba, elevado a município em 1625, quando se separa da Capital; Lorena (1788, quando se separa de Guaratinguetá) e Serra Azul (1927, quando se separa de São Simão).