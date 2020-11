Pesquisa do aplicativo Yubo mostra preferências dos jovens votantes nas eleições municipais

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 00:02



Milhares de cidades no Brasil serão movimentadas hoje por causa das eleições municipais. Os jovens também irão exercer seu dever de escolha e têm utilizado a internet como principal fonte de informações sobre o tema. Os eleitores na faixa etária de 18 a 24 anos correspondem a aproximadamente 19 milhões de cidadãos brasileiros.

Pesquisa realizada pelo aplicativo Yubo mostra que quase 70% dos integrantes da Geração Z, com indivíduos que nasceram nos últimos 25 anos, se manteram antenados em torno de candidatos e ideias por meio de redes sociais. Foram ouvidos mais de 3.000 pessoas no começo de novembro, com 55% dizendo que têm o mesmo direcionamento de seus pais, enquanto 21% possuem ideias totalmente diferentes.

O levantamento também mostra que mais da metade dos usuários da plataforma (55%) busca um/a representante preocupada com assuntos considerados essenciais, como construção e manutenção de escolas, hospitais e auxílios do governo para quem mais precisa. Em seguida, com 45%, a prioridade é fazer parte e atender grupos LGBTQ+, negros ou deficientes. Atenção para melhorias em obras de infraestrutura aparece em terceiro lugar (40%).