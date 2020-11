Apresentadora Iza Stein comanda live com os vencedores da edição deste ano do Desafio de Redação

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 00:01



A 14ª edição do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), teve formato bastante diferente neste ano em reflexo dos desdobramentos da Covid-19, sendo realizado de maneira totalmente virtual. O programa de premiação será realizado amanhã à tarde, a partir das 15h, com transmissão ao vivo na DGABCTV, pelo Facebook do Diário (@jornaldgabc). No comando, está de volta Izabelle Camille Domingos Stein Manieri, mais conhecida como Iza Stein, jornalista e apresentadora de TV com mais de 20 anos de carreira na área da comunicação. Ela repete o papel de mestre de cerimônias do projeto que exerceu no ano passado.

“É a segunda vez (que apresento o Desafio), porém, agora é diferente, já que será on-line. É uma honra estar a frente de um evento tão especial como este porque, independentemente da profissão que vamos exercer na vida, penso que a comunicação deve existir em qualquer carreira”, comenta.

O tema desta temporada não poderia deixar de ter conexão com o momento que o mundo vive: As Lições da Pandemia Para a Construção de um Futuro Melhor. Segundo a apresentadora, o fato de estarmos em um ano atípico faz com que os participantes tenham lidado com sentimentos novos, desafios jamais vividos no cotidiano. “A escrita é fundamental para nos expressarmos. Agora mais do que nunca”, conta Iza, refletindo sobre a importância dos estudantes praticarem a construção de texto em meio as mudanças trazidas pelo novo coronavírus. “Penso que as redações trarão esse misto de experiências à tona.”

O concurso deste ano começou em junho e contou com inscrições até o fim de setembro. O autor do melhor texto, disputado por integrantes do 3º ano do ensino médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos), ganha uma bolsa de estudos integral na USCS.

Prêmios que incluem notebooks, tablets e televisores também serão distribuídos para materiais que se destacaram nesta temporada. As escolas cujos alunos forem contemplados no concurso poderão organizar torcida virtual e a mais animada concorre ao valor de R$ 3.000. Assim que sair o resultado, a coordenação entrará em contato com os colégios para informar sobre a produção dos vídeos.

O Desafio de Redação 2020 é uma realização do Diário e USCS, com patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).