EC São Bernardo perde para o Velo Clube partida de ida da final da Série A-3

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/11/2020 | 19:10



O EC São Bernardo perdeu na tarde desta sexta-feira (13), uma invencibilidade de 12 partidas no Campeonato Paulista da Série A-3. Jogando em Rio Claro, pela ida das finais da competição, o Cachorrão foi derrotado pelo Velo Clube, por 2 a 1, e necessitará vencer por dois gols de diferença na segunda-feira, no Estádio 1º de Maio, para ficar com o título.

Assim como ocorreu no segundo jogo semifinal, contra o Comercial, o EC São Bernardo fez um primeiro tempo muito ruim. O time alvinegro demorou a se acostumar ao campo encharcado do Estádio Benito Agnelo Castellano, em razão do temporal que caiu no Interior do Estado. O Velo Clube se aproveitou e em lance com três falhas defensivas do Cachorrão, Lucas Duni aproveitou para abrir o placar.

Foi um choque inicial e tanto para o representante do Grande ABC, que teve três boas oportunidades para igualar, mas Osvaldir, Raul e Felipe ficaram no quase. Do outro lado, o Velo Clube também perdeu preciosas chances, com Raphael tirando uma delas sobre a linha do gol. No entanto, pouco depois, o próprio lateral-direito acabou expulso direto por matar o contra-ataque velista - era o último homem.

No intervalo o técnico Renato Peixe aplicou grande bronca sobre seus jogadores. Ainda assim não surtiu efeito e, aos sete minutos da segunda etapa, Felipinho apareceu livre na área para chutar no canto e ampliar: 2 a 0.

Temeroso de sofrer uma goleada e, ao mesmo tempo, necessitando diminuir o prejuízo, o EC São Bernardo se lançou à frente e conseguiu ir às redes aos 25: Luis Phelipe lançou, Felipe fez corta-luz e Victor Sapo dominou girando o corpo para sair na cara de Filipe Garça e bater firme: 2 a 1, no oitavo gol do atacante, que é artilheiro da Série A-3. Felipe e Osvaldir ainda tiveram oportunidades para marcar, mas ambos pararam em defesas fundamentais de Filipe Garça.

"A gente não esperava isso (derrota), mas nossa equipe hoje não fez aquilo que demonstrou durante a competição. Parabéns ao Velo pela partida, mas não tem nada decidido ainda. Vamos em busca da vitória e do título", afirmou o técnico Renato Peixe logo após o apito final.