CBF revela seis casos de coronavírus na seleção brasileira sub-17

13/11/2020 | 19:04



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou, nesta sexta-feira, que seis jogadores da seleção brasileira sub-17 foram diagnosticados com coronavírus, após exames realizados na quinta-feira. A delegação está em período de treinamento na cidade de Itu, interior de São Paulo.

Com isso, o jogo-treino, previsto para esta sexta-feira, na Grana Comary, diante da equipe sub-20 do XV de Piracicaba foi adiado. Entre os jogadores infectados estão: Matheus Nascimento (atacante do Botafogo), Sávio (atacante do Atlético/MG), Rômulo (zagueiro do Atlético/MG), Ângelo (meia-atacante do Santos) e Arthur (meia do Fluminense).

O departamento médico da seleção entrou em contato com os respectivos clubes dos atletas contaminados. Esses jogadores foram liberados para retornarem às suas casa para um período de 15 dias de isolamento, recebendo assistência médica da CBF.

Na quinta-feira, Gabriel Menino, jogador do Palmeiras e da seleção principal, também apresentou um teste positivo para covid-19, que o impediu de atuar nos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas diante de Venezuela e Uruguai.

A exemplo dos garotos sub-17, Gabriel Menino também está em isolamento e sob orientação médica da seleção.