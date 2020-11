Palmeiras multa e afasta temporariamente Ramires após aparição em balada

13/11/2020 | 18:19



A diretoria do Palmeiras puniu nesta sexta-feira o meia Ramires com uma multa. O valor não foi revelado. O jogador foi flagrado por torcedores em uma balada, ação que desrespeita o protocolo interno do clube de prevenção ao novo coronavírus. Além disso, o atleta ficará fora dos treinos enquanto aguarda o resultado de um exame para detectar se está infectado com a covid-19.

O vídeo e as fotos de Ramires em uma casa noturna de São Paulo se espalharam pelas redes sociais nesta sexta. A principal organizada do clube, a Mancha Alviverde, foi um dos perfis a ter divulgado imagens do jogador. O caso com o meia vem justamente em uma semana em que o elenco registra cinco casos de covid-19: Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony e Gabriel Silva.

O Palmeiras tomou conhecimento do caso logo cedo. Ramires se apresentou ao clube no início da tarde de sexta-feira para o treino e passou pelo exame rotineiro de PCR para verificar se existe a contaminação com o novo coronavírus. Logo depois o jogador foi dispensado, voltou para casa e aguarda o resultado para saber se poderá ou não retomar as atividades junto com os demais atletas.

Pelas recomendações médicas da CBF e do próprio Palmeiras, os jogadores devem evitar locais com aglomeração e risco de contágio. Os atletas têm sido orientados a apenas se deslocarem do treino para casa, para não terem contato com outras pessoas e circularem por outros locais com risco de contaminação. Por isso, a postura de Ramires irritou bastante a diretoria alviverde.

Nesta temporada Ramires disputou 33 partidas e marcou um gol pelo Palmeiras. Diante da repercussão das suas fotos na casa noturna, o meia desabafou nas redes sociais e publicou apenas uma palavra em uma mensagem divulgada no Instagram: "Cansei."