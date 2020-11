Após filmagens de longa-metragem, Viviane Araújo muda o visual e adota fios trançados

13/11/2020 | 18:10



Em outros novembros, já estaríamos acompanhando as roupas e estilo de Viviane Araújo nos tradicionais ensaios das escolas de samba do Rio de Janeiro e em São Paulo. Com a pandemia do coronavírus, o Carnaval em 2021 continua incerto e a musa da folia aproveitou para se aventurar em uma nova empreitada.

De acordo com o jornal Extra, em outubro Viviane retomou para as filmagens de seu primeiro longa metragem, chamado Recomeçar. Nas imagens compartilhadas pela equipe e elenco do filme, a atriz aparece bem diferente para viver a protagonista Maria Aparecida:

- Isso que é o lado bom da nossa profissão: a gente pode ser quem a gente quiser. Para mim está sendo encantador viver a Maria, que não tem absolutamente nada a ver comigo. É uma mulher simples, sofrida, da roça. Eu estou amando! - contou ela ao jornal.

Com as últimas diárias do filme, Viviane já mudou o visual e adotou os fios trançados, feitos pela hairstylist Marília Oliveira! Em outros Stories, ela aparece nas ruas do Pelourinho, em Salvador na Bahia, já com as novas madeixas e acompanhada do namorado, Guilherme Militão.