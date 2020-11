Somente 28% das crianças do Brasil praticaram atividades físicas durante o período da pandemia

Luís Felipe Soares

15/11/2020



A pandemia modificou a rotina de adultos e crianças, com as pessoas ficando mais em casa para evitar a proliferação da Covid-19. O fato de sair menos tem influenciado na diminuição de ações que fazem o corpo ‘trabalhar’ no dia a dia. Segundo pesquisa nacional, apenas 28% das crianças praticaram algum tipo de atividade física nos últimos meses.

O levantamento foi revelado pelo C.Lab, o laboratório interno de pesquisas da empresa Nestlé. Para análise, foram entrevistadas mais de 500 famílias brasileiras que falaram das mudanças de comportamento de suas vidas desde março, quando começou a recomendação para as pessoas permanecerem em suas residências por causa do novo coronavírus.

Em comparação com a ‘vida normal’ antes da pandemia, estima-se que cerca de 73% das crianças realizavam alguma atividade física ou esporte em seu dia a dia. Os pequenos tiveram que deixar de frequentar presencialmente as escolas, principal local para brincadeiras e práticas esportivas em aulas regulares ou em compromissos extracurriculares.

A pesquisa também apontou que os entrevistados acabaram desenvolvendo problemas emocionais. Entre os sentimentos analisados estão ansiedade (57%), tédio (53%), preguiça (38%) e solidão (22%).

A interação da família pode ajudar a melhorar esses números. Períodos em parques, praças, áreas de lazer em condomínios, quintais ou nas salas são essenciais.