Fabiana Justus revela que testou positivo para o novo coronavírus

13/11/2020 | 17:11



Fabiana Justus anunciou na tarde desta sexta-feira, dia 13, que testou positivo para o novo coronavírus. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital revelou que recebeu a notícia na última quinta-feira, dia 12, e que por isso deixou de aparecer em suas redes sociais.

- Oi, gente! Primeiro eu quero agradecer a preocupação de todos porque eu sumi ontem. Ontem foi um baque para mim, porque eu descobri que eu estou com corona. Eu realmente precisei ficar um pouco off, porque eu fiquei muito em choque. Não em choque, estamos no meio de uma pandemia e todo mundo está sujeito a isso. Mas fiquei nervosa. Agora estou mais calma, mais tranquila. Estou bem. Só queria tranquilizar vocês, está tudo bem. É que eu realmente estou com Covid e o resultado positivo saiu ontem.

Fabiana, então, contou quais foram os seus primeiros sintomas.

- No final de semana, como vocês devem ter acompanhado, eu joguei bastante beach tênis, fiquei bastante no sol. E eu estava fazendo dieta, né. Quando foi domingo à noite, eu senti um mal estar no corpo e tive uma febrinha baixa. Pensei Será que foi por causa do sol? A exposição ao sol, o esporte, a dieta, uma combinação de coisas que caiu minha imunidade. Na hora, eu já falei Vou fazer um teste de corona para ter certeza que não é. Então eu cheguei em São Paulo e fiz o teste, mas esse teste deu negativo. Então na minha cabeça, eu estava gripada, porque caiu a minha imunidade, mas não era Covid.

Com o quadro piorando, a empresária resolveu se submeter a mais um teste, já que tinha um ensaio fotográfico para esta semana e poderia expor todas as pessoas que iriam trabalhar no projeto.

- Falei Bom, vou ficar de máscara de qualquer forma, porque eu não quero passar gripe para as minhas filhas, para as pessoas que trabalham comigo, para o Bruno, enfim. Lidando como se fosse uma gripe. E o mal estar foi piorando. Eu estou bem cansada, bem mole. E eu estava muito enjoada, não conseguindo comer direito. Na quarta-feira, eu falei Vou fazer outro teste. Porque antes de ir nas fotos, antes de colocar tanta gente em risco, melhor ter certeza absoluta de que não é corona. Aí eu fiz o outro teste e fiquei aguardando os resultados. À noite eu tinha recebido umas comidas aqui em casa, e uma delas era um bolo de laranja. Aí eu abri o bolo e não senti cheiro nenhum. Aí falei Nossa, esse bolo não está cheirando nada. Aí o Bruno estava na minha frente, cheirou e falou Não, está com muito cheiro de laranja. Aí eu já gelei e falei Puts, estou achando que eu estou com corona. Aí na quinta de manhã, o resultado ficou pronto e deu positivo.

Fabiana admitiu que não foi fácil receber a notícia. Ela ainda afirmou que o marido Bruno Levi D'Ancona também testou positivo para a doença.

- Foi um baque para mim. A primeira coisa que eu pensei, sinceramente, foi as pessoas para quem eu poderia ter passado, sabe? Que têm mais risco. Então eu fiquei muito mal, chorei muito, fiquei muito nervosa. E a primeira coisa que fizemos foi testar para ver quem mais poderia estar, mas todo mundo estava super bem, sem sintoma, nem nada. Só o Bruno que teve uma leve dor de barriga durante a semana, mas não teve nenhum sintoma de gripe. Mas temos os resultados e o Bruno também está. Então esse sintoma dele era corona, mas totalmente diferente do meu. E ele está sentindo cheiro, claramente, e eu perdi completamente o meu cheiro. Eu não sinto cheiro nenhum, e gosto, muito pouquinho.

Por fim, a influencer tranquilizou os seus seguidores e disse que está fazendo acompanhamento médico.

- Fiquem tranquilos. Eu estou na mão de um super médico, especialista no assunto, que está me orientando da melhor forma. Estou sendo muito bem cuidada e estou isoladinha aqui. Espero só que os sintomas passem logo porque daí eu já fico bem.

Felizmente, as filhas gêmeas de Fabiana e Bruno, Sienna e Chiara, testaram negativo para o vírus. As funcionárias da família também não estão contaminadas.