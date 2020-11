Miller domina primeiros treinos para a etapa da Comunidade Valenciana da MotoGP

13/11/2020 | 16:27



Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) foi o mais rápido, nesta sexta-feira, durante os treinos livres para a etapa da Comunidade Valenciana, da MotoGP, no circuito Ricardo Tormo, em Valência. O australiano fez a volta mais rápida na sessão da tarde, com o tempo de 1min30s622, superando o japonês Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), com 1min30s713 e pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati

Desmosedici GP20), que completou a volta em 1min30s742.

O espanhol Pol Espargaro, com KTM (Red Bull KTM Factory Racing) ficou na quarta colocação (1min30s821), enquanto o francês Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) registrou o quinto tempo (1min30s899), à frente do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati (1min30s926).

O espanhol Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), líder do Mundial, sofreu duas quedas e terminou apenas em 12º lugar (1min31s080). Recuperado da covid-19, Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) preferiu testar pneus e não teve um bom desempenho, ao ficar apenas na 18ª colocação (1min31s371).

Restando duas etapas para o fim da temporada, a última corrida será em Portugal, dia 22, Rossi é apenas o 15º colocado, com 58 pontos. A liderança é do espanhol Joan Mir, com 162 pontos, que, caso consiga o título, vai quebrar um jejum de duas décadas da equipe Suzuki.

O francês Fábio Quartararo, da Yamaha, e o espanhol Alex Rins, também da Suzuki, ambos com 125 pontos, dividem a segunda colocação. O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, acumula 121 pontos.