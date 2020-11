Reunião de Um Maluco no Pedaço ganha trailer e data de estreia

13/11/2020 | 16:11



Se você é fã da série Um Maluco no Pedaço, vai adorar esta notícia! A reunião especial da sitcom, que uniu todos os atores do seriado mais uma vez, ganhou um trailer sensacional nesta sexta-feira, dia 13. E mais: o especial será transmitido na HBO Max a partir do dia 19 de novembro! Aí sim, né?

O trailer do especial foi compartilhado pelo próprio Will Smith. No vídeo, vemos todos o elenco reunido novamente, mas desta vez, eles conversam e falam sobre as incríveis experiências e memórias que tiveram em Um Maluco no Pedaço. Em um determinado momento, Will fala sobre a emocionante cena que fez com James Avery, o Tio Phil, quando o pai de Will na série o abandona mais uma vez.

- James Avery era essa besta Shakespeariana de um metro e 93 centímetros e eu queria que ele pensasse que eu era bom. Eu caí nos braços dele no final da cena, ele estava me abraçando e então a cena muda. E ele sussurra no meu ouvido Agora, isso é atuar.

Lindo, não é? Infelizmente, Avery morreu em dezembro de 2013, aos 68 anos de idade, vítima de complicações após uma cirurgia cardíaca.

Mas muitos outros astros participaram da reunião! No trailer, temos a presença de Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Joseph Marcell (o mordomo Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian Banks), Alfonso Ribeiro (Carl Banks) e DJ Jazzy Jeff (Jazz). Will também surpreende os colegas ao trazer Janet Hubert, que interpretou a Tia Vivian nas primeiras temporadas da sitcom.