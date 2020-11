Leandro Hassum quebra o silêncio sobre Marcius Melhem: - Sempre estarei do lado da vítima

13/11/2020 | 16:10



Uma das duplas mais famosas do humor nacional, Leandro Hassum e Marcius Melhem atuaram juntos em peças de teatro, no Zorra Total e até ganharam um programa próprio na Globo, Os Caras de Pau. Os dois seguiram cada um seu lado, Melhem assumiu o Tá no Ar, e Hassum, depois de sair da emissora, atuou em projetos na TNT e na Netflix.

Em entrevista para a revista VEJA, Leandro quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo seu ex parceiro de trabalho. Recentemente, Marcius foi demitido da Globo após acusações de assédio sexual e moral virem à tona:

- Tem oito anos que não trabalho nem falo com o Marcius. Enquanto estivemos juntos, nunca presenciei nenhum episódio de assédio. - comentou o ator ao ser questionado sobre a polêmica. Ele continuou:

- O caso dele está nas mãos da Justiça. Sempre estarei do lado da vítima, nunca do culpado.