Deborah Secco revela que foi confundida com prostituta e apanhou de dona de bar: - Ela não me reconheceu, eu fiquei chocada

13/11/2020 | 16:10



Um dos papéis mais marcantes da carreira de Deborah Secco é o de Bruna Surfistinha. Em 2010, a atriz mergulhou de cabeça no filme que retratava a história de Raquel Pacheco, uma famosa garota de programa que afirma ter saído com pessoas muito famosas e influentes. E por ter se dedicado tanto ao papel, Deborah passou por alguns sufocos durante as gravações e laboratório para o filme. Tanto que no programa Que História É Essa, Porchat?, a artista revelou que só se comunicava com as pessoas que trabalhavam no longa, e que recebia curtas mensagens do preparador de elenco Sergio Penna, que orientava Deborah em seus próximos passos.

- A gente fez uma preparação fora do convencional. Pela primeira vez, e única, topei viver a história em tempo real. Ficava em um apartamento com a minha família no filme, sem câmera, sem nada. Aí chegava um papel dizendo: fuja de casa. Eu fugia e ia para o endereço que estava escrito no bilhete.

Nessa ocasião, a estrela deu de cara com Drica Moraes, que estava vestida como uma cafetina.

- Ela era dona do bordel onde a Raquel, minha personagem, ficava. Nesse processo passei uma noite em claro com a Fabiula Nascimento de personagem, olhando para a minha cara.

Acontece que essa não foi a única surpresa da vida de Deborah. Em outro momento, ela vagava pelas ruas de São Paulo quando foi surpreendida por Sérgio Guizé. A ideia era que os dois encenassem uma briga, mas a atriz se deixou tomar pela emoção e saiu correndo. Foi aí que ela foi confundida com uma prostituta de verdade e acabou apanhando de uma mulher.

- Comecei a chorar e entrei em um boteco. A dona do bar me escondeu atrás de uma parede falsa e começou a me bater. Ela não me reconheceu, eu fiquei chocada.

Ao ver Guizé rondando o local, a dona do estabelecimento quase chamou a polícia.

- Ela achou que ele era nosso cafetão. Devo ter ficado umas três horas ali. Ela queria chamar meus pais, achava que eu era menor de idade.

Que loucura, não é?