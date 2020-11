Rafa Kalimann diz que não viu suposta indireta do ex-marido Rodolffo, mas afirma: - Se ele fez isso, é tudo brincadeira

13/11/2020 | 15:10



Como você viu, o sertanejo Rodolffo, da dupla Israel & Rodolffo, pareceu ter mandado uma indireta para a ex-esposa Rafa Kalimann. O músico apareceu cantando uma sofrência daquelas em seu perfil oficial do Instagram, logo depois que Rafa foi pedida em namoro por Daniel Caon. A internet especulou bastante sobre a canção escolhida por Rodolffo e muitos interpretaram a publicação do artista como uma indireta. Entretanto, Rafa deu uma entrevista à colunista Patrícia Kogut e disse acreditar que tudo não passou de uma brincadeira.

- Eu não vi nada (risos). Não estou sabendo de nada. Mas acho que, se ele fez isso, é tudo brincadeira. Já tem um ano que a gente decidiu que seríamos amigos. Ele inclusive conhece o Caon por conta da música. Está tudo certo.

Então tá, né?

Durante o bate-papo com a colunista, a ex-BBB falou mais sobre o seu relacionamento com Caon.

- Estamos juntos durante todo esse tempo [cinco meses] e tínhamos uma brincadeira de falar que não era namoro porque nenhum dos dois tinha feito o pedido. Mas já era praticamente um namoro. Estávamos esperando o momento certo para oficializar tudo.

Rafa se derreteu novamente pelo pedido surpresa preparado pelo namorado, que contou com buquê de rosas, jantar, fogos de artifício e uma música feita especialmente para o momento.

- Foi tudo lindo. Ele é uma pessoa muito bacana. Eu estou muito feliz. Ele me apoia demais e me respeita muito como mulher. Nos reencontramos no momento certo.

Caso você não saiba, a influenciadora já tinha se relacionado com o Caon sete anos atrás. Será que agora é para valer?