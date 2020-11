Vera Fischer relembra ensaio nu para a Playboy e posa em novas fotos prestes a completar 68 anos de idade

13/11/2020 | 14:10



Em clima de TBT, a atriz Vera Fischer relembrou um clique dos anos 200, quando posou nua para a revista Playboy. Na última quinta-feira, dia 12, Vera publicou fotos em preto em branco, na qual aparece completamente sem roupa.

Em janeiro de 2000 fiz a Playboy do milênio. Aos 50 anos fui fotografada em Paris pelas lentes do maravilhoso Bob Wolfenson? onde ousamos muito! É ver pra crer, escreveu na legenda da postagem.

O clique, claro, rendeu elogios à atriz, atualmente com 67 anos de idade.

E já pensando no aniversário de 68 anos, que serão completados no dia 27 de novembro, a atriz ainda divulgou uma prévia de seu mais novo ensaio fotográfico, em que posou e foi produzida por Fernando Torquatto.

Que presente da vida foi trabalhar hoje com @verafischeroficial .Sem dúvida era uma lacuna na minha trajetória profissional, afinal é uma casta de mulheres e estrelas que, como muito poucas, não existem mais. Beleza,talento,personalidade, cultura, emoção ,verdade e hoje se entregando com confiança total na minha arte me emocionando. Eu faço aniversário hoje dia 13, fico mais maduro e com a certeza que sempre vou fazer o meu melhor e continuar a distribuir amor por onde passar, escreveu o profissional na legenda da publicação em que a atriz aparece maquiada e com uma toalha de banho na cabeça.