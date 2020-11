Conselho da UE reforça medidas para controle de fronteira e combate ao terrorismo

13/11/2020 | 14:07



O Conselho Europeu divulgou nesta sexta-feira, 13, uma declaração sobre medidas de segurança, após os recentes ataques terroristas ocorridos na região. "Queremos fortalecer e desenvolver opções para medidas de segurança no Espaço Schengen, bem como instrumentos para a cooperação policial transfronteiriça", indica o documento, escrito após reunião entre os ministros do Interior dos Estados membros.

"Caso a situação o exija em casos excepcionais, os Estados membros mantêm a capacidade de decidir reintroduzir e prolongar os controles temporários nas fronteiras internas em conformidade com o Código das Fronteiras Schengen", assinala a declaração, que ressalta ainda a importância das relações com países terceiros, com vista à "expulsão de criminosos e de pessoas que representam uma ameaça terrorista ou extremista violenta".

A prevenção do extremismo, incluindo a da radicalização em países originários de tensões, consta no documento. O respeito "mútuo" à liberdade religiosa, assim como às visões de mundo seculares das sociedades, também foi abordado.