Ana Paula Siebert rebate críticas por desmame de Vicky: Pessoas ignorantes

13/11/2020 | 12:10



Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, usou o Instagram Stories, para desabafar sobre as críticas que recebeu por conta da amamentação de Vicky, sua única filha com o empresário.

- Vicky não está mais mamando no peito. Abri uma caixinha de perguntas para dar oportunidade de responder. Foram milhares de perguntas sobre o assunto, muitas curiosidades, mas algumas pessoas foram grossas e ofensivas, essas eu não vou responder porque esse tipo de gente, para mim, passa em branco. Não gosto desse tipo de gente, disse ela.

Ana ainda falou sobre a decisão de continuar amamentando mesmo com as dificuldades que enfrentou:

- Era meu sonho amamentar, e eu sofri muito. Tive bastante fissuras, que machucam muito. Amamentei chorando e rezando. Tinha certeza que nunca conseguiria amamentar com prazer, que sempre foi uma coisa muito sofrida. Depois que calejou, foi maravilhoso. Passaram-se uns 20 dias de quando comecei, foi muito sofrido, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Chegava a ter ferida, e saía sangue na boca dela. Era horrível, mas falei 'vou amamentar'. Quis muito ter parto normal e não consegui por conta de ela estar sentada, então o sonho da amamentação era uma coisa que não ia abrir mão de jeito nenhum. Aconteceu, depois de um tempo passou a dor, e foi uma das coisas mais prazerosas e maravilhosas da minha vida, relembrou.

Ela contou ainda sobre a decisão de parar de amamentar:

- É uma bênção poder amamentar. Vicky mamou exclusivamente no seio até os cinco meses. Ela nunca complementou, nunca usei fórmula com ela. No quarto para o quinto mês, eu achei que ela ia largar o seio. Ela começava a se jogar para trás. Por isso, eu tirava muito leite e dava na mamadeira. Desde o início ela gostava mais de um seio do que do outro, e chegou num momento em que ela só mamava em um seio. Praticamente no último mês de amamentação inteiro, eu amamentei ela só com um seio. Então tinha um muito cheio de leite, e o outro já tinha secado. Estava extremamente desconfortável para mim. Eu sentia que às vezes, de uma mamada para a outra, parecia que ela não se satisfazia. Sentia que parecia que o meu seio cheio, que era o único que ela estava mamando, não estava mais tão cheio, e sentia que ela ficava com fome, talvez seja impressão ou não. Começou a passar pela cabeça desmamar ela, dar fórmula... Para mim, quando começasse a dar fórmula, iria desmamá-la.

Após contar a situação difícil para ela, a influenciadora digital rebateu as críticas que recebeu, de pessoas que afirmaram que ela teria parado de amamentar para poder viajar:

- Sei que vou receber mensagens de gente me julgando e falando 'que absurdo'. Sou mãe, e maternidade é muito de cada um. Foi a minha decisão, eu senti que talvez estivesse na hora de desmamá-la. Ela não chegou aos seis meses, como talvez eu tivesse planejado. Se eu conseguisse amamentar exclusivamente até os quatro meses, estaria muito feliz, e o que viesse para frente estaria muito feliz e seria lucro. Conversei com a minha pediatra, ela me deu ok. Ela está supersaudável. Está acima do peso, gordinha. Desmamei porque chegou o momento. Não foi para viajar, como algumas pessoas ignorantes tiveram a capacidade de escrever na minha foto. Juro por Deus, tem pessoa que não tem vergonha na cara. Quando desmamei, nem tinha viagem marcada. Óbvio que não vou desmamar minha filha para viajar. Já viajei muito e ainda tenho muito tempo para viajar. Então, isso não foi motivo de fato para desmamar. Que fique bem claro para as chatas. A maioria eu já bloqueei.

Ela ainda falou sobre como difícil ver as críticas das pessoas sobre o assunto tão delicado:

- É muita maldade as pessoas julgarem as mães por suas decisões. Cada decisão que uma mãe tem que tomar, independentemente de qual seja, é muito duro e muito pensado. A gente sofre, e ainda vem um monte de gente que às nem te conhece direito que fica julgando e jogando pedras. Quando eu vi algumas críticas, me deu até preguiça de responder. Se tem uma coisa que tem muito nessa internet são pessoas ignorantes, que te julga e critica sem conhecer suas verdades, sua vida. Elas se escondem atrás de um perfil anônimo. É insuportável a mania das pessoas em criticar na internet.