13/11/2020 | 11:10



A família do apresentador Gugu Liberato já está se organizado para as homenagens de um ano da morte do apresentador, que a equipe dele prepara para o próximo dia 21 de novembro.

Segundo o jornal Extra, as gêmeas Marina e Sofia, de 16 anos de idade, desembarcaram em São Paulo na última quinta-feira, dia 12, e estão na mansão da família em Alphaville.

As adolescentes e o irmão, João Augusto, primogênito de Gugu, moram atualmente em Miami, nos Estados Unidos, com a mãe, Rose Miriam di Matteo.

Essa é a primeira vez que as meninas retornam ao Brasil após o enterro do pai.