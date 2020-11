Ana Hickmann diz que marido irá vencer o câncer e ele relembra: - Quase fui a óbito

13/11/2020 | 09:10



Ana Hickmann e Alexandre Correa apareceram juntos, no canal no YouTube da apresentadora, para falar sobre a descoberta de um câncer no pescoço do empresário. Em tom de desabafo, o casal contou em detalhes como foi a descoberta da doença e tudo o que aconteceu na vida da família após ele realizar uma cirurgia para retirada do tumor já em metástase:

- É o nosso vídeo mais difícil de todos. Sempre compartilhamos com vocês tudo sobre a nossa vida, rotina, família, trabalho. Nunca escondemos nada e não podemos fazer diferente agora. Há algumas semanas, descobrimos que o Ale está com um câncer no pescoço. Decidimos gravar esse vídeo para falar sobre essa descoberta, quando e como tem sido desde então, disse a apresentadora no início do vídeo, divulgado na noite da última quinta-feira, dia 12.

Alexandre afirmou que o primeiro indício que a doença deu veio em dezembro de 2019:

- Sendo objetivo, dia 27 de dezembro eu estava na casa de uns amigos em Maresias, meu pescoço estava com uma bola, uma elevação. Peguei a família, ano novo com festa programada, estraguei a festa de todo mundo, infelizmente, sobe a serra, vem pra São Paulo, cheguei no hospital, exame daqui, exame dali, eram linfonódulos. Fiquei três dias em observação, depois de uma semana, dez dias, pescoço retornou ao normal.

O empresário voltou a sentir dores alguns meses depois e em maio precisou realizar uma biopsia. Em outubro, realizou a cirurgia, onde enfrentou uma grande susto:

- Em março, eu estava com muita dor de garganta, em determinado momento eu percebi um gânglio na região. Em maio fizemos uma punção, para colocar o material pra biopsia e material foi conclusivo, e o doutor decidiu operar. Foi então, que no dia 17 de outubro fomos pra mesa de cirurgia, foi um susto grande, porque o que saiu do pescoço era anormal, voltei pro quarto e depois de quatro horas uma artéria do meu pescoço rompeu. Por milagre não fui a óbito. Voltei para mesa de cirurgia para estancar o sangramento e depois de dois dias veio o diagnóstico.

Ana afirmou que a cirurgia foi um grande soco no estômago, pois além do susto com o sangramento de uma artéria, também veio a notícia do câncer:

- Esse soco no estômago foi difícil, porque era pra ser cirurgia de remoção de um nódulo para gente entender o que estava acontecendo e junto teve a intercorrência, que fiquei com muito medo. E dois dias depois veio esse soco no estômago. O nódulo era um carcinoma já em fase de metástase e não era onde o câncer tinha começado. Depois do susto, da dor da notícia, começou o trabalho junto aos médicos de tentar entender onde tinha começado, para saber se outra parte do corpo tinha sido afastado. O Ale segurou uma barra muito grande.

Apesar de tudo, a apresentadora mostrou-se otimista com o fato de o câncer ter sido descoberto ainda no início:

- Aí tivemos o resultado, depois disso as boas notícias também começaram a chegar: era um câncer no estágio inicial, localizado na região da gargante, o que significa que o tratamento também é localizado, o que facilita a vida do paciente e os médicos pediram que ele se resguardasse durante cinco dias por causa desse período que ele esteve internado e depois começamos o tratamento, a radioterapia e a quimioterapia. A radio é todo dia e a quimio é uma vez por semana por enquanto. Estamos completando a segunda semana.

Ana também afirmou que alguns efeitos colaterais já estão sendo sentidos pelo marido e que conforme as sessões vão acontecendo, os sintomas tendem a piorar. Apoiando o companheiro, ela afirmou que os dois vencerão juntos essa batalha. Alexandre então resolveu relembrar outros episódios difíceis que eles já enfrentaram:

- Depois de tudo que esse lar passou nos últimos tempos, você quase foi assassinada, meu irmão julgado por homicídio doloso, um promotor querendo destruir nossa família, milhões de problemas se acumularam, ter essa notícia de câncer foi péssima. Acredito na mão de Deus, nos médicos, na força do doutor, mas realmente ficar contando vantagem antes da hora não é do meu feitio, eu não gosto de cantar vitória. Vou fazer o que tiver que fazer, se der certo deu, se não der...paciência.

Por fim, ele explicou que as sessões têm previsão de durarem até meados de dezembro. Após isso, ele pretende retomar a rotina de sua vida e ajudar pessoas de baixa renda, que não possuem as mesmas condições financeiras que a família para tratarem suas doenças:

- As sessões, se não houver prolongamento, se encerram em 17 de dezembro. É puxado, rotina exaustiva, a única coisa que a gente quer é se livrar do problema, cuidar da família e trabalhar. A gente só quer continuar a rotina da gente de forma decente. Sem virar um peso morto.