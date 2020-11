Ex-BBB Felipe Prior se envolve em briga de rua; colunista afirma que ele provocou uma pessoa antes da confusão

13/11/2020 | 09:10



Eita! Felipe Prior protagonizou mais uma polêmica. Viralizou nas redes sociais um vídeo do ex-BBB em Ilha Bela, litoral de São Paulo, no final de outubro, em uma grande briga que aconteceu em frente a um bar. No registro, ele aparece indo atrás de uma pessoa, sem se importar com câmeras e nem com gritos pelo seu nome. Depois, diversos homens se juntam e Prior até mesmo cai no chão.

Depois, por conta da repercussão do vídeo, Prior, que foi acusado de estupro por diversas mulheres, se pronunciou e afirmou que era ele mesmo no vídeo. Ele ainda explicou a confusão:

- Realmente no vídeo sou eu. A briga não foi comigo. Eu entrei para apaziguar a briga que estava rolando com outra pessoa que estava na minha roda e acabou sobrando pra mim. E como vocês viram, eu tomei uns socos. Mas tranquilo, vida que segue. Eu não quero ficar falando disso.

Depois de seu pronunciamento, o colunista Leo Dias afirmou que, na verdade, o arquiteto, que brigou com Flayslane, provocou uma pessoa antes da briga. No vídeo que antecede a confusão, um rapaz aparece falando o seguinte para o ex-BBB:

- Eu te quebro aqui na frente de todo mundo.

Como resposta, Prior disse:

- Bibibi e bibi de novo, como se estivesse tentando imitar a pessoa.

Flávio Nakagima, surfista conhecido por ter participado do reality De Férias Com o Ex, afirmou que estava com Prior no momento da confusão e deu o seu ponto de vista sobre a história, afirmando a Leo Dias que tanto ele, quanto o amigo, tentaram apartar a briga:

- Eu estava lá, sim, mas tentei acalmar também, disse.