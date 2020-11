Obra no Córrego Cassaquera danifica casa

Aline Melo

As obras de canalização do Córrego Cassaquera, em Santo André, têm danificado diversas residências no Núcleo Homero Thon. Segundo representantes da comissão de moradores, ao menos 14 casas têm rachaduras e uma delas acabou ficando dentro do canteiro de obras, após a remoção dos imóveis vizinhos.



Nesta casa moram três adultos e três crianças, entre 3 e 9 anos. A situação é tão grave, tanto das rachaduras quanto da proximidade com a obra e de vazamento de esgoto após o início das intervenções, que o conselho tutelar está acompanhando a situação. Pai das crianças, o pizzaiolo Luiz Fernando Ferreira de Jesus, 32 anos, afirmou que a Prefeitura não explicou por que os vizinhos foram removidos para unidades habitacionais novas e eles não.



O morador relatou que, à época da demolição das residências vizinhas à sua, o quadro de força foi roubado e eles passaram alguns dias sem fornecimento de energia. “Meu medo é estar no trabalho e, ao chegar, ter caído alguma parte da casa”, afirmou, mostrando as rachaduras. Luiz Fernando declarou, ainda, que a Defesa Civil esteve na residência, mas não informou se havia riscos e o orientou a procurar a Secretaria de Habitação.



Um dos representantes da comissão, o educador social Edson Silva, 43, explicou que o projeto de urbanização da área previa a construção de cerca de 80 unidades habitacionais em terreno de onde foram removidos outros munícipes em 2016, e que somente após a remoção dos moradores as obras de canalização teriam início. “Mas inverteram. Em junho começaram a canalizar e as casas, sem estrutura e construídas próximas ao córrego, estão todas sofrendo com o impacto”, afirmou. “Temos aqui cerca de 50 crianças de zero a 17 anos. Todo mundo só quer lugar bacana para morar, um parquinho, ter suas coisas. Estamos falando dos sonhos das pessoas”, concluiu.



Em nota, a Prefeitura de Santo André informou que o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) esteve na residência que apresenta rachaduras esta semana e foi constatado que os danos são anteriores ao início das intervenções. O Semasa, no entanto, vai monitorar as condições da residência ao longo da execução das obras. Segundo a administração municipal, a autarquia iniciou nesta semana atividades de mobilização para informar aos moradores, vizinhos das obras, sobre a realização de vistorias técnicas que visam verificar as condições das residências. “Caso sejam constatados eventuais danos ocasionados pelas intervenções, eles serão reparados”, relatou em nota.



Novas unidades esperam governo federal

A Prefeitura de Santo André informou que as obras de urbanização dos núcleos Pedro Américo e Homero Thon, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, terminaram em dezembro de 2019, com requalificações em casas executadas, sem pendências, e com aceite dos moradores que tiveram intervenções em suas residências.



Quanto à produção habitacional, a administração afirmou que foi realizada licitação denominada Chamamento Público 03/2017 – PMCMV, no ano de 2018, para a produção de 190 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, que seriam destinadas às famílias removidas dos núcleos e àquelas que ainda não foram retiradas.



De acordo com a Prefeitura, a licitação foi concluída e a construtora Souza Araújo Ltda foi selecionada. Os projetos estão aprovados pela Caixa (gestora do programa), faltando apenas a liberação de verba pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para que as obras sejam iniciadas. “Importante salientar que a construção de unidades habitacionais para as famílias dos núcleos Pedro Américo e Homero Thon só pode ser realizada com recursos do programa Minha Casa, Minha Vida, pois ele é parte integrante do projeto de urbanização da área, ficando assim a Prefeitura sem alternativas de construção de unidades habitacionais com outras fontes de recursos financeiros”, finalizou o comunicado da administração.