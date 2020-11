Ribeirão Pires tem maior alta de casos de Covid no Estado

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



13/11/2020 | 00:01



Ribeirão Pires é a cidade do Estado com o maior crescimento no número de casos de Covid em sete dias. No período, o registro foi de 1.253 para 1.433 infectados, alta de 14,3%. Em relação às mortes causadas pela doença, o município ocupa a quinta posição, passando de 88 para 91 vítimas fatais, acréscimo de 3,4%. As informações são do SP Covid-19 Info Tracker, projeto para acompanhamento da pandemia desenvolvido por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria).



Segundo a Prefeitura, a alta é reflexo do represamento dos dados que ocorreu em razão de instabilidade no e-SUS, sistema do Ministério da Saúde que consolida informações da pandemia. O problema começou na sexta-feira após ataque de hacker. “Estes casos foram registrados ao longo de outubro e entraram no sistema da vigilância à saúde do município somente nesta data por conta de atualização realizada na base de dados federal”, explica a administração. Todos os municípios do Estado enfrentaram o mesmo problema.



Mesmo quando o sistema está funcionando normalmente, não necessariamente a data em que o diagnóstico ou falecimento consta no boletim das prefeituras é a mesma da ocorrência. Isso porque o fato pode ter ocorrido em hospital de outra cidade, assim, depende da inserção das informações no sistema unificado para que o município de origem da vítima contabilize o caso ou óbito.



Considerando os casos confirmados nos últimos sete dias, Santo André figura na 34ª posição (2,71%), São Caetano na 36ª colocação (2,59%), Diadema no 46º lugar (2,26%), Mauá na 61ª posição (1,85%) e São Bernardo na 75ª colocação (1,21%). No período, a testagem cresceu 4,33% no Grande ABC.



Conforme publicado quarta-feira pelo Diário, o aumento nos casos na região já está refletindo nas internações, que cresceram 31% em uma semana. Na avaliação de especialistas, isso ocorre porque a população está voltando às atividades econômicas, deixando de lado protocolos de segurança sanitária.



Entre as dez cidades com maior aumento de óbitos em sete dias, Mauá ocupa a nona posição, com acréscimo de 3,09%. São Caetano está em décimo, com aumento de 2,92%. Em relação aos demais municípios da região, Diadema está em 25º (1,69%), São Bernardo está em 36º (1,13%) e Santo André está em 37º (1,08%). Rio Grande da Serra não consta na plataforma.