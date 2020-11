Filippi e Atila creem na vitória no 1º turno

Raphael Rocha



13/11/2020 | 05:47



A dois dias da eleição, as campanhas do ex-prefeito de Diadema e candidato do PT, José de Filippi Júnior, e do prefeito de Mauá e postulante à reeleição, Atila Jacomussi (PSB), avaliam a possibilidade de vencer a disputa no primeiro turno. No caso do petista, a estratégia é desidratar candidaturas mais à esquerda com objetivo de atingir os pontos necessários para encerrar a corrida eleitoral diademense na reta inicial. Pela pesquisa Diário/Ibope, divulgada na semana passada, Filippi tem 47% das intenções de voto válido – precisa de 50% mais um para vencer já no domingo. Em Mauá, o cenário apresentado na pesquisa Diário/Ibope é mais embolado. Atila é líder, porém, os rivais contam com percentuais consideráveis. Mesmo assim, a cúpula socialista vislumbra a possibilidade de vencer no primeiro turno. Tanto que a ordem é campanha praticamente 24 horas por dia, com várias equipes nas ruas, para convencer o mauaense.

Carreata

Deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo Bolsonaro (PSL) estará em São Bernardo amanhã, para carreata promovida por seu ex-assessor Paulo Chuchu (PRTB), candidato a vereador na cidade. Os deputados Gil Diniz e Valéria Bolsonaro também comparecerão na atividade. “É sempre uma honra poder contar com o apoio do deputado Eduardo e seus aliados. São Bernardo só tem a ganhar com toda essa união. Sem dúvida faremos a diferença”, disse Paulo Chuchu. A carreata começa às 10h, na Rua Miro Vetorazzo, no bairro Demarchi.

Fora de timing

Candidato do PSL de São Caetano, Nilson Bonome apresentou vídeo ao lado do prefeiturável da Capital do Republicanos, Celso Russomanno. Russomanno diz que Bonome é bom amigo e bom administrador, sempre com êxito no trabalho. A publicação foi vista com desconfiança na classe política da cidade, uma vez que surge no momento em que Russomanno vem caindo nas pesquisas de intenções de voto na corrida ao governo paulistano.

Ação no STF

Mais uma vez a advogada Vera Motta, candidata a vereadora em São Bernardo e da cúpula nacional do PV, foi ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Desta vez, assinou notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao STF, pedindo impeachment e prisão de Salles, sob alegação de que o ministro patrocina série de crimes ambientais.

Causa animal

Candidatos que têm na causa animal seu trabalho político em cidades do Grande ABC se encontraram para discutir formas de melhorar o setor. A atividade teve a presença de Rogério Lopes (Avante), de Mauá, e de Ana Veterinária (DEM), de Santo André, juntamente com o deputado estadual Bruno Lima (PSL). A ideia, segundo eles, é que o tema seja pauta constante no Consórcio Intermunicipal.

Vídeo

Vídeo que se espalhou pelo WhatsApp ontem, mostrando o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), decretando fechamento do comércio a partir de segunda-feira, é uma edição de uma veiculação feita pelo tucano em março, no início da pandemia de Covid-19. “Nada muda a partir de segunda-feira. Estamos na fase verde do Plano São Paulo”, disse o chefe do Executivo.

Ataques

Candidato do PSDB em Diadema, o vereador Ricardo Yoshio vai subir o tom contra os prefeituráveis José de Filippi Júnior (PT) e Pretinho do Água Santa (DEM). Vai disparar, no fim de semana, jornal com ataques aos rivais – ligará Filippi ao Mensalão e à Operação Lava Jato e Pretinho ao prefeito Lauro Michels (PV).