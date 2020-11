Cachorrão inicia busca por primeiro título da história

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/11/2020 | 00:01



Clube mais antigo do Grande ABC em atividade no futebol, o EC São Bernardo já viu vizinhos e conterrâneos muito mais jovens levantarem troféus durante seus 92 anos de existência. Santo André, São Caetano e São Bernardo FC conquistaram títulos em nível profissional bastante representativos, mesmo sendo até 75 anos mais jovens. Agora, porém, chegou a vez de o Cachorrão dar fim a este tabu. A partir das 17h, no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, o time da região visita o Velo Clube, para a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista da Série A-3. Dono da melhor campanha, o Alvinegro decidirá a competição em casa, segunda-feira, no Estádio 1º de Maio.

“Todos que estão no dia a dia têm consciência do que estamos próximos de fazer, já que podemos conquistar um título de grande expressão para o clube. São 92 anos de história e continuar colocando nosso nome na história é muito gratificante. Não tem motivação maior que essa”, exaltou o técnico Renato Peixe, que pode conquistar um título neste que é apenas seu segundo ano como treinador.

Sobre o adversário, Peixe adotou tom de cordialidade e parabenizou a equipe de Rio Claro, que em 2021 estará na Série A-2 junto do EC São Bernardo. “Estamos indo para mais um jogo difícil diante de grande equipe. São dois jogos que fazem parte da cereja do bolo. Quero aproveitar para parabenizar o Velo também pela campanha realizada, mas esperamos que nosso time continue fazendo o que nos trouxe até aqui. Precisamos manter isso para conquistar o primeiro lugar”, disse.

Aliás, o discurso é similar ao do meia Felipe. “Continuar focado, determinado, como foi contra o Comercial, que era excelente equipe. É concentrar, porque vamos em busca (do título). Não vamos deixar de bandeja só porque já conquistamos o acesso”, declarou o camisa 10, um dos destaques do time no campeonato,

O EC São Bernardo terá duas baixas por problemas clínicos. O zagueiro Alexandre e o volante Willian, que saíram ainda durante o segundo jogo da semifinal contra o Comercial, não têm condições físicas e estão em tratamento para o confronto de volta.

Goleiro Maurício quer troféu como desfecho para a carreira

Os gols de Felipe, Victor Sapo e companhia foram muito importantes para colocar o EC São Bernardo na final da Série A-3 estadual, tanto quanto as três defesas de pênalti que o goleiro Maurício, 43 anos, fez. A última delas, inclusive, contra o Comercial, no jogo de volta, quando o placar ainda estava 0 a 0, consagrando ainda mais o arqueiro, um dos líderes do grupo.

“É uma responsabilidade muito grande ser o exemplo dentro e fora de campo. Creio que consegui fazer bem esse papel, passar para os mais jovens um pouco de experiência nos momentos de dificuldades. Me sinto privilegiado em conseguir jogar com 43 anos e conquistar objetivos”, disse Maurício, que poderá fazer hoje e segunda-feira as duas últimas partidas como jogador. “Pretendo fechar minha carreira com esse título”, emendou o atleta alvinegro.