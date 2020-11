Casa de shows cria ‘ilhas’ para manter os fregueses separados

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



13/11/2020 | 00:01



Buscar alternativas que sejam seguras para realização de shows musicais é o grande desafio das casas de espetáculos. Em São Bernardo, o Estância Alto da Serra criou formato especial na plateia e adaptou os espaços para os clientes poderem aproveitar os próximos eventos sem deixar de seguir os protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. No local da pista foram montados camarotes privativos, chamados de ilhas, que comportam de quatro a seis pessoas e respeitam o distanciamento físico de 1,5 metro.

No formato antigo, a casa comportava 13 mil pessoas, com pista principal e os camarotes superior e lateral. Com a nova disposição, a capacidade foi reduzida para 1.960 clientes. Além das ilhas, será obrigatório o uso da máscara de proteção e higienização das mãos com álcool gel. Os consumidores podem levantar para ir ao banheiro. As bebidas e comidas serão servidas nos camarotes, para que não haja circulação de pessoas.

Proprietário do Estância, Eloy Carlone destaca que foram montados 320 camarotes privativos e que a decisão pelo novo formato foi colocada em prática após os 28 dias em que a cidade de São Bernardo integrou a fase 4 (verde) do Plano São Paulo, que normatiza a flexibilização da quarentena.

“Analisamos todo espaço da arena e fizemos o camarote de tamanho agradável para os clientes, mas também seguindo o distanciamento dos outros camarotes. Estamos confiantes de que serão eventos muito confortáveis para os clientes”, explicou. A nova estrutura contou com investimento aproximado de R$ 64 mil.

O novo conceito exige, nos próximos eventos, que os ingressos sejam vendidos somente para pessoas do mesmo grupo familiar ou convívio social, por isso, na hora da compra – pelo site Ticket 360 – só será permitida a aquisição de quatro a seis ingressos. “Esse está sendo nosso desafio, já que é a maneira que podemos oferecer espetáculos, neste formato dos camarotes. Por enquanto ainda não é possível uma pessoa comprar apenas dois ingressos, por exemplo, é necessário fechar a compra de quatro a seis ingressos”, destaca Eloy.

Para compor a programação do início deste retorno, a casa espera pelo cantor Belo e pelo grupo Turma do Pagode, no dia 5 de dezembro, a partir das 15h. Depois, no dia 19 de dezembro, o grupo Atitude 67 e Maneva se apresentarão no local.

RETOMADA

De acordo com Eloy, antes da retomada de shows com os camarotes privativos, o Estância abriu restaurante, aos sábados e domingos, na Casa do Lago, anexo da arena de shows. Antes, a casa oferecia apenas eventos pontuais, como o tradicional boi no rolete, e, agora, os eventos e almoços acontecem com mais frequência.

“Foi uma forma que enxergamos de retomarmos nossos atendimentos aos poucos, recebendo com cautela todos nossos clientes” finaliza Eloy.