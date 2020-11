Obituário - 13 de novembro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/11/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Maria Francisca da Silva Brasileiro, 92. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darcy Won Ancken da Silva, 89. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Choyu Oshiro, 88. Natural do Japão. Residia em Utinga, Santo André. Dia 11. Memorial Planalto.

Francisco Pinto de Azevedo, 85. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Grigório Diodato da Silva, 85. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 11. Memorial Planalto.

Alcides Rodrigues, 83. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Emília Sitta Alves, 81. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Taar, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Scalize, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria de Lourdes dos Reis, 71. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Thomé Anastácio dos Santos, 66. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Cardoso Sobrinho, 66. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Guedes de Oliveira, 63. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Célia Aparecida Pereira de Freitas, 58. Natural do Distrito do Tatuapé, em São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Hayashi, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Memorial Planalto.

Antonio Gregório da Costa, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Matarazzo, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

João Aparecido de Almeida, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Landulfo Moreira, 88. Natural de Tabatinga (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.





SÃO CAETANO

Elisa Valezi de Lima, 103. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no bairro de Higienópolis, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Ruiz Alves, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivone Zaretzki, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Zoraide Mendes, 74. Natural de Araras (São Paulo). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério das Lágrimas.

Walter Alves Vieira, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

MAUÁ

Eugênia Kapczynski dos Santos, 95. Natural de Dom Feliciano (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Lindaura Maria da Conceição, 73. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Mário Gersio Antonio, 61. Natural de Santo André. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Espelita Simões Sales, 93. Natural de Santa Luz (Bahia). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Silvio Pereira, 78. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Erivaldo Raimundo Araujo, 65. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Jéssica de Souza Silva, 28. Natural de Serra do Ramalho (Bahia). Residia no Jardim São Jorge do Guapituba, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Cemitério Municipal de Serra do Ramalho (Bahia).





RIBEIRÃO PIRES

Sandra Regina Timóteo, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.