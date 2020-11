Volvo anuncia novo sobrenome para híbridos e chave inteligente que pode limitar a velocidade dos carros

Da Redação, com assessoria

12/11/2020



A Volvo anunciou uma mudança na nomeclatura de seus veículos. A partir de agora os nomes dos modelos de toda a linha de híbridos e elétricos da fabricante sueca ganha o sobrenome Recharge. Outra novidade é que todos os veículos passam a ser equipados com a Care Key, uma chave inteligente programável.

“São mudanças que parecem sutis, mas refletem todo o pioneirismo e a preocupação da marca com o planeta. A adoção do nome Recharge nos veículos é mais uma marca que estamos deixando em eletrificação e o Care Key destaca o compromisso da marca com a segurança, que vem desde a nossa origem em 1927. Desde que inventamos o cinto de segurança de três pontos em 1959, salvamos mais de um milhão de vidas. Com essas ações, queremos salvar ainda mais”, destaca Luis Rezende, presidente da Volvo Car Brasil e Head of Latin America Hub.

Nova nomenclatura dos carros da Volvo

A partir de agora, todos os modelos híbridos e elétricos da marca sueca em todo o mundo recebem a denominação Recharge. Os modelos híbridos receberão a identificação Plug-in Hybrid, em referência ao tipo de motorização que permite carregar na tomada e abastecer no posto de combustíveis. Já o modelo 100% elétrico, previsto para ser lançado no Brasil em meados de 2021, receberá a denominação Pure Electric, indicando ser um veículo abastecido somente com energia.

Por exemplo, o modelo híbrido do XC40, que foi lançado neste ano no Brasil, passa a se chamar: Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid R-Design. Já o novo modelo 100% elétrico será: XC40 Recharge Pure Electric.

Care Key

Todos os modelos da Volvo comercializados no Brasil passam a vir com a Care Key, uma chave inteligente programável, além da chave presencial convencional.

Com ela, é possível controlar o limite de velocidade por meio de uma programação inicial feita diretamente na central multimídia do veículo. Assim, ao usá-la no carro, a máxima velocidade estabelecida fica fixada e o veículo opera conforme determinado.

A chave é ideal para famílias que tem filhos jovens e usam o carro dos pais, que poderão determinar uma velocidade máxima a ser seguida.

“O Care Key é um passo importante para a Volvo e a indústria. Tomamos a iniciativa e nos empenhamos em atingir zero fatalidades no trânsito, fornecendo condições para um melhor comportamento dos motoristas. Nosso desejo com a Care Key é que os pais utilizem esse recurso ao entregar as chaves aos motoristas mais jovens e menos experientes para ajudar a protegê-los ainda mais”, comenta João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

Para diferenciar, a Care Key é da cor laranja e mantém os mesmos atributos da chave do veículo, como abertura das portas, partida do veículo, entre outros.