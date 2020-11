Disney tem prejuízo de US$ 710 milhões no 4º trimestre fiscal

12/11/2020 | 18:53



A Disney informou que teve prejuízo ajustado de US$ 710 milhões em seu quarto trimestre fiscal, ou US$ 0,20 por ação, o que reverte o resultado de lucro de US$ 777 milhões, ou US$ 1,07 por ação, de igual período do ano passado. A receita da empresa ficou em US$ 14,707 bilhões, uma queda de 23% na comparação anual.

Apesar do resultado negativo, o prejuízo por ação foi mais baixo do que o de US$ 0,73 previsto pelos analistas consultados pelo FactSet. Em comunicado, a Disney comenta que seu segmento mais afetado é o de Parques, Experiências e Produtos, diante do fechamento por causa da pandemia da covid-19.

Por outro lado, diz que o serviço de streaming Disney+, no fim do quarto trimestre fiscal, já tinha mais de 73 milhões de assinantes pagos, o que superou em muito as expectativas das empresas apenas em seu primeiro ano.

Após o balanço, a ação da companhia subia 5,70% no after hours em Nova York, às 18h29 (de Brasília).