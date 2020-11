12/11/2020 | 18:10



Chay Suede está dando o que falar nas redes sociais. O ator que está extremamente empenhado em um projetinho para ficar mais musculoso, sempre compartilha os cliques em seus Stories e até mesmo em sua timeline.

Toda vez que o artista posta algo desse gênero, os fãs e seguidores ficam de boca aberta com a evolução dele no projeto camisa suada e também pelo corpo dele ter mudado muito.

Recentemente, Chay compartilhou em seu Stories mais uma foto em frente ao espelho da academia e os fãs puderam notar os braços bem mais fortes do que antes e até as marquinhas na camiseta de sua barriga. Parece que o projeto verão veio com tudo mesmo, né!?