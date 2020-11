Congresso dividido limita impacto de crédito nos EUA, diz Fitch

12/11/2020 | 17:49



A Fitch acredita que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrentará um Congresso dividido, com um Senado controlado pelo Partido Republicano e maioria mais estreita do Partido Democrata na Câmara dos Representantes ao tomar posse em janeiro.

No curto prazo, a agência diz que isso significará que qualquer novo pacote de estímulos diante da pandemia será de até US$ 1 trilhão, enquanto no longo prazo o governo terá um "desafio significativo" para aprovar legislação sobre questões importantes fiscais e econômicas.

A Fitch diz não esperar consolidação fiscal estrutural rápida no país e afirma que, sem mudanças substanciais em gastos ou receitas, a relação entre a dívida e o Produto Interno Bruto (PIB) não deve se estabilizar até 2022-2023.

Além disso, comenta que deve haver dificuldades nas negociações políticas em várias frentes, duvidando de auxílio fiscal substancial a Estados e governos locais, diante da divisão em Washington.