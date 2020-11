Déficit orçamentário dos EUA avança a US$ 284 bilhões em outubro

12/11/2020 | 17:28



O déficit do governo federal dos Estados Unidos ficou em US$ 284 bilhões em outubro, o primeiro mês do ano fiscal local, mais do que o dobro do registrado em igual período do ano passado, informou nesta quinta-feira, 12, o Departamento do Tesouro. O avanço anual foi de 111%, com mais gastos federais em saúde e programas de auxílio e menos arrecadação, segundo o Tesouro.

Os gastos do governo aumentaram 37% na mesma comparação, a US$ 522 bilhões, enquanto a receita recuou 3,2%, a US$ 238 bilhões.

Nos 12 meses encerrados em outubro, os EUA continuaram a registrar um déficit cerca de três vezes maior do que no ano anterior, diante do combate à pandemia da covid-19.

O déficit orçamentário em 12 meses totalizou US$ 3,3 trilhões no mês passado, cerca de 15,5% do Produto Interno Bruto (PIB).