Guarani oficializa volante Rickson e prorroga empréstimo de Arthur Rezende

12/11/2020 | 17:23



A quinta-feira foi de novidades para o torcedor do Guarani. A diretoria apresentou oficialmente o volante Rickson como reforço e acertou a prorrogação de empréstimo do meia Arthur Rezende até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Emprestado pelo Botafogo-RJ depois de uma passagem apagada pelo América-MG, Rickson tem 22 anos e foi uma indicação do técnico Felipe Conceição, com quem trabalhou nas categorias de base do clube carioca.

"A minha relação com o Felipe é a melhor possível. É um cara que respeita todo mundo, mas com ele é trabalho, vai ter que correr. E eu vou dar o meu máximo para buscar meu espaço dentro do clube", disse Rickson.

O volante, que já vinha treinando no Guarani, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na segunda-feira.

A diretoria bugrina também acertou a prorrogação do empréstimo de Arthur Rezende junto ao Boavista até o final de janeiro de 2021, quando encerra a Série B. O vínculo antigo era até dezembro de 2020.

Arthur Rezende assumiu a titularidade depois da lesão de Eduardo Person, mas está afastado desde a semana passada depois de ter testado positivo para a covid-19. A expectativa, porém, é que o meia esteja liberado para o jogo contra o Botafogo, na sexta-feira da semana que vem, em Campinas.

Na 13ª colocação da Série B, com 25 pontos, o Guarani pode perder apenas uma posição no complemento da 21ª rodada.