Príncipe William sofreu bullying na escola após entrevista onde princesa Diana admite ter sido traída por príncipe Charles

12/11/2020 | 17:11



Todo mundo conhece a famosa entrevista da princesa Diana para o programa Panorama, da BBC, não é?

Durante uma conversa com o jornalista Martin Bashir, Lady Di admite ter sido traída por príncipe Charles e diz que, na verdade, haviam três pessoas em seu casamento com o filho da Rainha Elizabeth II, provavelmente referindo-se à Camilla Parker Bowles, amante de Charles e atual esposa do monarca. Mas a entrevista parece ter gerado um impacto não só na mídia, mas também na família de Diana, já que o príncipe William, filho mais velho dela, teria sofrido bullying na escola após essa declaração da mãe sobre infidelidade. Tenso, não é?

Simone Simmons, que era amiga próxima de Lady Di, contou ao site britânico Daily Star que o Duque de Cambridge sofreu bastante depois que a entrevista foi ao ar na Inglaterra.

- As pessoas da escola dele estavam a chamando dos mais diversos nomes. Claro que foi parar nos jornais e William me disse que estavam zombando dele na escola por causa disso.

Por essa situação delicada, William e Diana tiveram uma briga enorme na época. Triste, não acha?

Como você viu, o irmão da princesa Diana, Charles Spencer, acusou a emissora BBC de forjar documentos para influenciar Lady Di a conceder a polêmica entrevista. O canal, então, garantiu que fará uma investigação para saber das circunstâncias em que a conversa aconteceu - mesmo após mais de 25 anos.