Felipe Titto faz exame e está curado do novo coronavírus

12/11/2020 | 17:11



Classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia, o coronavírus tem assustado o mundo em 2020 devido a gravidade do vírus, que já deixou milhares de mortos pelo planeta. Felizmente, muitos famosos conseguiram se recuperar da doença e expuseram sua experiência com o público.

No dia 8 de novembro, Felipe Titto veio a público falar que tinha apresentado sintomas fortes do novo coronavírus e que acabou testando positivo para a doença. Já no dia 12 de novembro, a assessoria do ator compartilhou um laudo médico mostrando que ele já estava curado e que tudo estava normalizado em seu sistema imune.

Lembrando que Felipe Titto foi afastado das gravações do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, para cumprir o isolamento e para se livrar de todos os sintomas do problema.

Além disso, em um áudio divulgado pela própria assessoria, Titto comentou que fará um novo teste pela própria Rede Globo e que o segundo resultado sai no dia 16 de novembro e caso dê negativo também ele poderá retornar para os ensaios do quadro já no dia seguinte.

Que bom que o ator está de volta e com ainda mais saúde!