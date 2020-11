Via Varejo pode fechar 100 lojas no País

Yara Ferraz

12/11/2020



A Via Varejo, empresa varejista sediada em São Caetano e dona das lojas das Casas Bahia e do Ponto Frio, estuda o fechamento de 100 lojas em todo o País. De acordo com o CEO Roberto Fulcherberguer, seria uma forma de "racionalizar" a base de lojas. A informação foi dada em teleconferência com analistas de mercado, agora há pouco.

A companhia deve optar por pontos em locais em que vê sobreposição de unidades, disse o CEO, como por exemplos lojas na mesma via. "Não temos uma bandeira especifica (de lojas que devem ser fechadas), estamos olhando o footprint (quantidade de unidades) de ocupação da região", afirmou ele, destacando que a empresa visa dar mais opções para os clientes e que as lojas devem continuar funcionando sem nenhum prejuízo.

Pelo estudo, atualmente esse número chega a 100 pontos, cerca de 10% da base total de unidades. A Via Varejo vem apostando em casa

A empresa divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre deste ano. A empresa teve lucro líquido de R$ 590 milhões no terceiro trimestre. No mesmo período do ano passado, a companhia teve prejuízo de R$ 346 milhões um ano antes.