PlayStation 5: mais de 100 sites maliciosos usam console como isca

Da Redação

Do 33Giga



12/11/2020 | 16:18



Em meio ao anúncio da próxima geração de consoles de videogame, está crescendo o interesse dos cibercriminosos em usar o lançamento do novo PlayStation em seus golpes. Somente em outubro, a empresa de segurança Kaspersky identificou cerca de 130 sites maliciosos ao redor do mundo com a palavra ‘PlayStation’, quantidade que representa 50% dos links fraudulentos detectados entre janeiro e outubro deste ano.

A maior parte desses sites oferece uma “pré-venda” do PlayStation 5 com pagamento antecipado ou solicitando informações pessoais. Algumas páginas até ofereciam a compra do console por um preço inferior ao valor oficial. Foram identificados também ofertas especiais do PlayStation 4, destacando a queda no preço devido o lançamento da nova versão.

“Gostaríamos de lembrar aos usuários que, se algo na internet parece bom demais para ser verdade, provavelmente é uma fraude”, afirma Fabio Assolini, especialista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil. “Mensagens sobre ofertas e pré-vendas devem ser verificadas em fontes confiáveis e desaconselhamos clicar em links de e-mails ou naqueles enviados por apps de mensagem ou redes sociais.”