Sogro de Isis Valverde morre de câncer e atriz lamenta nas redes sociais: Puro talento

12/11/2020 | 16:10



Isis Valverde usou de suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 12, para fazer uma homenagem para o seu sogro, Marcos Resende, que morreu depois de uma longa luta contra o câncer.

Ele que era pai de André Resende, marido da atriz, morava em Portugal e era um ótimo pianista. A artista colocou uma foto dele nos Stories de seu Instagram e escreveu na publicação:

Que Deus conforte o coração de todos vocês. Marcos, foi um enorme prazer te conhecer. Sogro puro talento!

No meio do mês de março, Isis Valverde já havia compartilhado em suas redes sociais o quanto o sogro era talentoso com um vídeo dele sentado na frente de um piano tocando algumas músicas.

Além do anúncio feito pela própria atriz, a conta oficial de Marcos no Instagram também anunciou a sua morte e que vai acontecer uma missa na Igreja da Encarnação, em Lisboa para ele. Que triste, né!?