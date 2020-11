Sorteio do ATP Finals coloca Rafael Nadal no mesmo grupo do atual campeão

12/11/2020 | 15:15



A ATP realizou nesta quinta-feira o sorteio dos grupos da chave de simples do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Na competição na Arena O2, em Londres, que começará neste domingo, Rafael Nadal terá trabalho em sua luta por um título inédito na carreira. Vice-líder do ranking, o espanhol faz a sua 10.ª participação e encabeça o Grupo Londres 2020 ao lado do austríaco Dominic Thiem, do grego Stefanos Tsitsipas, o atual campeão, e o russo Andrey Rublev.

Duas vezes vice-campeão do ATP Finals, Nadal tem histórico favorável contra os seus três adversários. Ele lidera o retrospecto contra Thiem por 9 a 5, apesar de o austríaco ter vencido o duelo mais recente no Aberto da Austrália deste ano. Além disso, tem 5 a 1 nos confrontos contra Tsitsipas e venceu o único duelo que fez contra Rublev, no US Open de 2017.

Atual campeão do ATP Finals, Tsitsipas tenta defender o título em Londres. O grego de 22 anos e número 6 do mundo tem duas vitórias e duas derrotas contra Rublev, um ano mais velho e atual oitavo colocado. Já contra Thiem o histórico é negativo, com três vitórias e quatro derrotas.

Garantido como número 1 do mundo independente do resultado que obtiver no ATP Finals, o sérvio Novak Djokovic também conheceu seus três primeiros adversários na competição londrina. Ele enfrentará pela fase de grupos o russo Daniil Medvedev, o alemão Alexander Zverev e o argentino Diego Schwartzman.

Cinco vezes campeão do evento, Djokovic terá a companhia no Grupo Tóquio 1970 de outro jogador que sabe o que é vencer o torneio, já que Zverev levantou a taça em 2018. O alemão chega envolvido em acusação de agressão, mas no Masters 1000 de Paris, na semana passada, mostrou que o que acontece fora da quadra não parece interferir em seu desempenho.

Completam a lista do torneio os dois reservas. Pela ordem são o italiano Matteo Berrettini, que se classificou em 2019, e o jovem canadense Denis Shapovalov.