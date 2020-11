Hotal fazenda, camping e mais: os melhores tipos de hospedagem para viajar pelo Brasil

Redação

12/11/2020



A retomada do turismo no Brasil e no mundo incentivou os viajantes a conhecerem mais lugares dentro de seus próprios países. Segundo um levantamento da Booking.com, site especializado em reservas de acomodações, destinos domésticos representam 83% das regiões inclusas em listas de desejo (“wish lists”, em inglês) de viagem criadas por brasileiros.

Seja para um passeio de carro, seja para uma escapada de fim de semana ou para um período maior, o Brasil conta com destinos e hospedagens para todos os gostos e bolsos. Confira quatro tipos de acomodação para curtir o melhor do País em alto estilo.

Melhores tipos de hospedagem para viajar pelo Brasil

1. Hotel-fazenda

Ideal para famílias com crianças e casais que buscam uma escapada de fim de semana em meio à natureza, os hotéis-fazenda são bem característicos de algumas regiões serranas do Brasil. Em sua maioria, as propriedades eram usadas para criação de gado, plantação de café ou cana. Com o passar do tempo, seus casarões antigos foram reformados e adaptados para receber hóspedes.

Dica de hospedagem: Cercada pela natureza, a 25km do centro de Itu, no estado de São Paulo, a Fazenda Capoava conta com chalés com lareira, ar-condicionado, sala de estar com TV a cabo e frigobar. Um buffet de café da manhã é servido diariamente com grande variedade de pães, bolos e frios.

2. Pousada

Oficialmente definidas por terem no máximo 30 quartos e 90 camas, com serviços de recepção e alimentação, as pousadas encantam muitos viajantes. De acordo com uma análise da Booking.com de milhões de listas de desejos criadas na plataforma entre julho e agosto, elas são o segundo tipo de acomodação mais selecionado por brasileiros.

Para os que buscam passeios culturais, o País conta com diversos destinos cujas histórias são um dos principais atrativos. Cidades como Ouro Preto e Tiradentes, em Minas Gerais; Petrópolis, no Rio de Janeiro; Olinda, em Pernambuco; e São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul; se enquadram muito bem nesse tipo de viagem e contam com diferentes pousadas incríveis.

Dica de hospedagem: Localizada a 30 metros da Praça Tiradentes, em um prédio colonial do século 17, a Pousada do Mondego oferece vista panorâmica de Ouro Preto. Os quartos contam com móveis imperiais e obras de arte originais de artistas brasileiros renomados, como Aleijadinho.

3. Camping e glamping

Para os amantes da natureza, o Brasil conta com diferentes campings que, em alguns lugares, ainda oferecem infraestrutura de banheiros e fogões aos viajantes. Além disso, numa pegada mais luxuosa, o “glamping” – camping com glamour – surgiu no exterior e já ganhou muitos adeptos no País. A opção é ideal para quem busca se isolar numa cabana, mas com todos os mimos que um hotel oferece.

Dica de hospedagem: Com piscinas naturais e rodeado por montanhas, o Glamping Cachoeira dos Borges está localizado em Praia Grande, a 60 km de Torres, em Santa Catarina. A região é recomendada por suas paisagens naturais e trilhas.

4. Resort

Além dos serviços e da estrutura dos hotéis tradicionais, os viajantes encontram nos resorts uma variedade de atividades de lazer e entretenimento, com espaços dedicados a programações ao ar livre e tratamentos estéticos. É uma ótima opção tanto para casais que buscam um verdadeiro escape do dia a dia, como para famílias com crianças. Além disso, há diversas opções de resorts que funcionam no esquema all inclusive, em que o hóspede não paga nada além do valor cobrado pela diária, tendo livre acesso aos restaurantes e bares, piscina, sauna e atividades recreativas.

Dica de hospedagem: Localizado na Praia de Ipioca (AL), o Salinas de Maceió All Inclusive Resort possui uma área de lazer de 2.600 m² com spa, piscina e um Clube Infantil que oferece atividades recreativas para as crianças.