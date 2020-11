The Weeknd vai se apresentar no intervalo do Super Bowl 2021

12/11/2020 | 15:10



Assim como de costume, todo ano durante o intervalo do Super Bowl, uma banda ou cantor se apresenta em um show luxuoso e televisionado para o mundo inteiro. E o nome do artista que vai se apresentar em 2021 já foi divulgado!

Isso mesmo, The Weeknd é o artista escolhido para se apresentar no Super Bowl 2021 e em um comunicado divulgado pela Variety, o cantor já até comentou sobre o assunto.

Todos nós crescemos assistindo aos maiores artistas do mundo jogando o Super Bowl e só podemos sonhar em estar nessa posição! Estou emocionado, honrado e extasiado por ser o centro desse palco.

Além do próprio cantor já se pronunciar sobre o assunto, o diretor de mídia e negócios da NFL, Brian Rolapp, também comentou sobre The Weeknd estar presente na temporada de 2021.

Estamos emocionados em ter The Weeknd se juntar a nós. As performances do Show do Intervalo têm uma história de excelência e criatividade, e estamos ansiosos para ver o que ele trará para o Super Bowl.

Lembrando que o jogo do Super Bowl e a apresentação de The Weeknd estão programadas para acontecer apenas no dia 7 de fevereiro de 2021.