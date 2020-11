Premiação Troféu do Domingão é cancelada - e o Dança dos Famosos se adapta após problemas de saúde

12/11/2020 | 15:10



Por conta da pandemia do coronavírus que afetou o mundo inteiro, diversos eventos tiveram que ser alterados e/ou cancelados, além de programas de auditório terem se adaptado ao trazer, por exemplo, uma plateia virtual. Agora, a Globo anunciou por meio de sua assessoria de imprensa, que o Troféu Domingão, que celebra no Domingão do Faustão os artistas que se destacaram ao longo do ano, não irá acontecer. No comunicado, diz o seguinte:

O Troféu Domingão reconhece, anualmente, os talentos que se destacaram nas produções de entretenimento e no jornalismo. Este ano, por causa da pandemia, a maioria destas produções foi adiada e por isso não teremos como elencar grande parte das categorias que compõem esta celebração. Mas a boa notícia é que manteremos o Troféu Mario Lago na nossa programação de final de ano.

Lembrando que o Troféu Mario Lago é um prêmio honorário, também entregue anualmente, e que já premiou grandes nomes do entretenimento, como Irene Ravache, Ney Latorraca, Nicette Bruno, Milton Gonçalves e mais.

Além disso, outro desfalque do Domingão do Faustão é o Dança dos Famosos. Por conta de alguns participantes que tiveram problemas de saúde, a edição do próximo domingo, dia 15, contará apenas com a exibição dos melhores momentos - a atração deve voltar normalmente em 22 de novembro. Confira o comunicado logo abaixo:

A competição do Dança dos Famosos será retomada no dia 22 de novembro ? conforme anunciado por Fausto Silva no último programa - quando serão formados dois grupos no ritmo foxtrote, misturando homens e mulheres, e com as notas zeradas. Apenas a etapa de repescagem foi cancelada. Com isso, neste domingo, o público poderá relembrar a trajetória dos participantes no quadro, entre outras atrações do Domingão do Faustão.