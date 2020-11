Cinema: confira as estreias da semana nas salas de SP

12/11/2020 | 14:48



Com filmes sendo lançados a cada semana, a produção cinematográfica brasileira tem mostrado opções para todos os gostos. Entre os destaques da vez estão A Febre, dirigido pela cineasta Maya Da-Rin, e Boca de Ouro, de Daniel Filho.

O primeiro longa chama atenção por dar voz a protagonistas indígenas e, não à toa, já conquistou diversos prêmios nos festivais onde foi exibido, como o de Locarno, Biarritz e Chicago. Baseado em uma história real, o filme retrata um pai que é acometido por uma febre estranha. No mesmo período, sua filha está prestes a deixar Manaus para estudar medicina em Brasília.

Já o segundo, estrelado por Marcos Palmeira e Malu Mader, chega aos cinemas como uma nova versão do longa lançado em 1963, inspirado na peça homônima de Nelson Rodrigues. Na trama, o casal de malandros apronta poucas e boas no Rio de Janeiro dos anos 50.

Confira, a seguir, a programação de filmes nos cinemas de São Paulo entre 12/11 e 18/11.

Sessão de Pânico na sexta-feira, 13

Nesta sexta, 13, às 21h20, o Petra Belas Artes exibe uma sessão especial do clássico filme terror Pânico. Dirigido por Wes Craven e estrelado por Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, o longa de 1996 conta a história de um grupo de jovens que enfrenta um assassino mascarado. A classificação indicativa é de 14 anos.

Mostras

Estreias no Cinesesc

Seguindo com a série #EmCasaComSesc, o streaming gratuito atualiza seu cardápio semanalmente com filmes exclusivos e premiados. Nesta semana, estão disponíveis produções do FIM - Festival Internacional de Mulheres no Cinema - e do 28° Festival Mix Brasil, com 101 filmes de 24 países. Além dos dois festivais, títulos do Cine África, que reúne curtas e longas de países como Burkina Faso, Camarões, Egito, Etiópia e Nigéria.

Quem quer ver filme em uma sala de cinema (com toda a segurança durante a pandemia) pode reservar ingressos entre 12, 13 e 14 de novembro. Nesses dias, o CineSesc promove sessões presenciais gratuitas de títulos como Meu Nome é Bagdá e Valentina, ambos brasileiros premiados. Confira: sescsp.org.br/cinesesc.

16ª Mostra Internacional do Cinema Negro

Entre os dias 10 e 15 de novembro, o MIS promove a já tradicional semana de filmes e debates sobre a produção audiovisual feita por profissionais negros. A mostra, que desta vez ocorre virtualmente e com acesso gratuito no Vimeo, conta com curtas, médias e longas. Entre eles, Vaga Carne, dirigido pela atriz e dramaturga Grace Passô e Ricardo Alves Júnior.

No média-metragem, uma mulher é invadida por uma voz estranha. Juntas, as duas tentam encontrar uma identidade própria enquanto questionam seus papéis na sociedade. Inscrição para assistir ao filme.

Festival Varilux

Depois de oferecer gratuitamente e por quatro meses mais de 50 filmes franceses na plataforma online Looke, o Festival Varilux de Cinema inaugura sua 11ª edição em parceria com mais de 40 cidades e 89 cinemas. Em São Paulo, os longas ainda estão chegando aos poucos. Na lista a seguir, os filmes que fazem parte do Varilux estão sinalizados e sendo exibidos, a princípio, no Espaço Itaú Augusta.

ESTREIAS

Alice & Só

Dir. Daniel Lieff. Com Bruna Linzmeyer, Felipe Camargo, Johnny Massaro.

Alice e Sócrates são dois jovens apaixonados por música. Juntos, os amigos partem em uma viagem de carro com Tinho, um ex-roqueiro, em busca do maior festival de covers do mundo. Algo vai mudar suas vidas para sempre. 10 anos. 86 min.

Boca de Ouro

Dir. Daniel Filho. Com Marcos Palmeira, Lorena Comparato, Malu Mader.

Inspirado no clássico de Nelson Rodrigues, o filme conta a história do criminoso carioca Boca de Ouro, nos anos 50. O repórter Caveirinha entrevista a ex-amante do marginal, que conta diferentes versões da vida do bicheiro. Ele precisa descobrir qual delas é a verdadeira. 16 anos. 93 min.

Destruição Final: O Último Refúgio

Dir. Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd.

Uma tempestade de meteoros atinge a Terra, levando a humanidade ao desespero. Uma família precisa encontrar um único refúgio possível em meio ao caos - mas eles não estão sozinhos. 14 anos. 119 min.

Era Uma Vez um Sonho

Dir. Ron Howard. Com Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso.

A família Vance se muda para Ohio com a esperança de superar a pobreza em um período pós-guerra. Mas a luta constante contra o racismo, abusos e alcoolismo vai mostrar que o famoso sonho americano não é para todos. 16 anos. 116 min.

A Febre

Dir. Maya Werneck Da-Rin. Com Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Edmildo Vaz Pimentel, Lourinelson Wladmir.

Uma febre misteriosa acomete Justino, um homem indígena do povo Desana, em Manaus. Isso acontece logo quando Vanessa, sua filha, está prestes a ingressar na faculdade de medicina, em Brasília. Ao mesmo tempo, coisas estranhas ganham espaço na região. 10 anos. 98 min.

Minhas Férias com Patrick (Festival Varilux)

Dir. Caroline Vignal. Com Laure Calmy, Benjamin Lavermhe, Olivia Côte.

Antoniette não aceita o fato de que seu amante, Vladimir, tenha cancelado uma viagem romântica com ela para passar férias com a esposa e a filha. Indignada, ela vai atrás dele, mas não encontra ninguém, a não ser um asno. 14 anos. 97 min.

Monos: Entre o Céu e o Inferno

Dir: Alejandro Landes. Com Moises Arias, Julianne Nicholson, Sofia Buenaventura.

Um grupo de oito jovens soldados colombianos tem a missão de manter viva sua refém americana, Doctora. Tudo se complica quando eles matam uma vaca por acidente e precisam fugir para a floresta. 16 anos. 103 min.

Quarto 212

Dir. Christophe Honoré. Com Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vicent Lacoste.

O casamento de 20 anos de Catherine e Richard termina quando ele descobre que a esposa o traía constantemente. Ao sair de casa, porém, ela se muda para um quarto de hotel em frente ao seu antigo apartamento. Assim, mantém o controle sobre a rotina do ex-marido. 16 anos. 90 min.