São Paulo anuncia GP Brasil de Fórmula-1 no autódromo de Interlagos até 2025

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



12/11/2020 | 13:32



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quinta-feira (12), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou a realização do GP Brasil de Fórmula-1 no Autódromo de Interlagos até 2025. O contrato será assinado entre a empresa responsável pela organização do evento e a prefeitura de São Paulo ainda hoje.

Além disso, o governador anunciou também a assinatura do contrato de concessão da antiga Usina Traição, rebatizada de Usina São Paulo na tarde de ontem. O projeto dá andamento nas obras de poluição do Rio Pinheiros, que ganhará em suas margens empreendimento comercial com bares, restaurantes, lojas, museu e o maior cinema ao ar livre da América Latina, de acordo com Doria. “Esse é mais um passo na despoluição do Rio Pinheiros, que será entregue totalmente limpo e despoluído até o fim de 2020”, acrescentou.

Os membros do Centro de Contingência da Covid-19 no estado também deram orientação à população sobre os cuidados para ir votar no primeiro turno das eleições, que será realizado no próximo domingo. Entre as recomendações está levar sua própria caneta, o uso obrigatório de máscara, manter distância segura e usar álcool em gel.