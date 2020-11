Frank Aguiar muda nome artístico para Luz Aguiar e declara: - Evolução espiritual

12/11/2020 | 13:10



Eita! Frank Aguiar decidiu mudar seu nome artístico. Em entrevista ao jornal Extra, o cantor revelou que irá adotar o nome de batismo, Luz Aguiar, pois tem mais a ver com a fase de vida que está agora. De acordo com ele, a ideia da mudança veio durante um momento de espiritualidade.

- Nesse novo momento em que vivo, resignificando toda a carreira, todas as minhas atividades, principalmente num momento que vivo de uma boa evolução espiritual, me veio uma mensagem. Nesses momentos que me encontro só, de espiritualidade, que eu deveria assumir esse nome de sangue. Luz Aguiar. Luz de iluminar... Nome bonito, explicou o artista, que tem promovido enquetes em seus perfis na web para sentir a reação dos fãs, que já estão acostumados a chamá-lo de Frank.

Ainda assim, o cantor garante que é muito grato ao nome Frank.

- Vocês devem ter observado. As canções atuais que canto são com mensagens positivas, com muita luz. Mexo muito com o emocional de todos, levando a mensagem verdadeira. Na verdade é isso: a música é a mensagem e o artista é o mensageiro. E precisou passar esse tempo todo para a ficha cair. Imagino que esse nome tem muito mais a ver com essa nova fase que vivo da minha vida. Luz Aguiar, conclui o cantor.