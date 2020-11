12/11/2020 | 12:59



Realizado em diferentes cidades brasileiras, o Prêmio Multishow realizou sua edição em novo formato para celebrar os principais nomes da música. Com premiação apresentada por Iza, Paulo Gustavo e Tatá Werneck, a festa escolheu Ivete Sangalo como cantora do ano, e Verdinha, de Ludmilla, a música do ano. A cantora Marília Mendonça venceu com a melhor "live" do ano, em categoria inédita criada para celebras as apresentações ao vivo durante o período de pandemia do novo coronavírus.