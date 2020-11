Porsche revela imagens de carros nunca lançados

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



12/11/2020 | 12:48



Sob o título “Porsche Unseen” (Porsche Nunca Visto, em tradução livre), a marca alemã está publicando pela primeira vez estudos de design realizados entre 2005 e 2019, que até agora eram mantidos em segredo. A fabricante de carros esportivos está mostrando visões de 15 carros diferentes. Os primeiros estudos cobrem os segmentos “Desenvolvimentos”, “Pequenos Rebeldes”, “Hipercarros” e “O que vem à frente?”. Dessa forma, a Porsche está proporcionando uma visão exclusiva de seu processo de design – desde o primeiro esboço até o modelo pronto para produção em série.

Carros nunca lançados pela Porsche

Os estudos de design, nunca publicados anteriormente, estão sendo apresentados pela empresa numa série de artigos. A versão digital da revista 911:Magazine também dedicou um episódio a alguns estudos selecionados e examina a conexão entre eles e os atuais modelos de produção juntamente com o designer-chefe da Porsche, Michael Mauer. Dedicado aos fãs da marca, o livro intitulado “Porsche Unseen” está sendo lançado hoje pela editora Delius Klasing. Os leitores interessados terão uma visão detalhada dos bastidores da Style Porsche. Uma seleção de estudos também será disponibilizada mais adiante para ser admirada ao vivo pelos fãs, já que o Porsche Museum vai colocar esses modelos em exibição em 2021.

Processo do design

O processo de design inicia com um esboço. No passo seguinte, ele é visualizado como um modelo tridimensional. Assim que é decidido que a ideia deve ser mais desenvolvida, são confeccionados pequenos modelos na escala 1:3, posteriormente seguidas por modelos estáticos na escala 1:1. “O mundo virtual é o primeiro passo, mas você tem que avaliar os modelos não usuais, principalmente para entender se o carro tem proporções pequenas, grandes ou mesmo surpreendentes”, explica Michael Mauer, vice-presidente da Style Porsche. Em contraste com o desenvolvimento de um modelo para produção, onde sempre são desenvolvidos vários modelos com diferentes formas de estilo, os chamados projetos de visão, por seu lado, se concentram num único exemplar, que serve de protagonista para a ideia central.

“Intencionalmente, a Porsche tem um único estúdio de design, localizado em proximidade direta com o desenvolvimento”, diz Michael Mauer. “Weissach é nosso epicentro. Em vez de abrir estúdios de design avançados em metrópoles distantes, na América do Norte ou na Ásia, nossos designers vêm do mundo todo para a Porsche em Weissach para criar os mais novos carros esportivos de produção e desenvolver suas visões automotivas no coração da marca. Mais de 120 designers, especialistas em interior, exterior, cores e materiais, construtores de modelos, modeladores e engenheiros de projetos trabalham no Porsche Design Studio.

Os estudos de design

“No que diz respeito às ideias que nós desenvolvemos, a intenção não é levar todos os carros para a estrada. Em vez disso, é mais uma questão de estabelecer um espaço criativo e um relacionamento com o futuro”, afirma Michael Mauer, ao descrever o processo de design. “Existem duas possibilidades para continuar nosso desenvolvimento como marca: uma é desenvolver nossos produtos a partir do presente, isto é, passo a passo. Porém, é difícil ser realmente inovador nesse processo. Outra é dar rédeas soltas à sua criatividade: a ideia é deixar seus pensamentos saltarem para o dia depois de amanhã e, então, voltar para o desenvolvimento de hoje para amanhã.”

Com base nisso, a Porsche desenvolve o produto e uma identidade de marca que caracterize a aparência de todos os modelos no longo prazo. A linguagem de design para os futuros modelos é desenvolvida a partir da visão a longo prazo. Nesse processo, o objetivo mais alto é combinar o DNA da design da Porsche com a engenharia de veículos no estado da arte. Por um lado, isso assegura a capacidade inovadora dos futuros modelos da Porsche e, por outro, também proporciona uma referência evolucionária para a rica história da marca.

Exemplos

O Porsche 919 Street (2017; modelo em argila escala 1:1) foi desenvolvido com base na tecnologia usada no Porsche 919 Hybrid, prometendo tornar a empolgante experiência de pilotagem do carro de corridas da categoria LMP1 acessível para motoristas amadores. Sob a cobertura externa estão o monocoque de carbono e o potente trem de força de competição com 900 cv, que ajudou o Porsche 919 a conquistar numerosas vitórias em Le Mans. As dimensões e a distância entre eixos também são as mesmas do carro de corrida.

Com seu cockpit purista e espartano, as características grades do radiador sobre o motor central, elementos gráficos vermelhos e as barbatanas estilizadas na traseira, o compacto Porsche Vision Spyder (2019; modelo estático 1:1) faz lembrar claramente o Porsche 550-1500 RS Spyder de 1954. Ao mesmo tempo, esse estudo teve a intenção de desenvolver a identidade de design da Porsche e disponibilizar um conjunto de ideias para futuros detalhes como, por exemplo, o ultramoderno santantônio.

O Porsche “Renndienst” (2018; modelo estático 1:1) é uma interpretação livre de um conceito familiar com espaço para até seis pessoas. A equipe de design projetou um “ônibus espacial” futurista com proporções empolgantes. O estudo mostra como o DNA de design da Porsche, com sua modelagem característica das superfícies, pode ser transferido para um segmento de veículos até então desconhecido para a marca. No interior, os passageiros encontram uma cabine de viagem confortável e modular. O motorista senta num banco central. A tecnologia de propulsão totalmente elétrica fica localizada sob a carroceria. Por causa disso, os passageiros podem usufruir de um espaço inesperadamente generoso e uma experiência de viagem combinados, com uma genuína sensação de estar num Porsche.

O livro “Porsche Unseen” já está disponível nos distribuidores (identificação ISBN 978-3-667-11980-3). Os estudos de design são apresentados em detalhes em 328 páginas com fotos assinadas por Stefan Bogner e o texto informativo de Jan Karl Baedeker. Ele é publicado pela editora Delius Klasing e também pode ser adquirido na loja do Porsche Museum.