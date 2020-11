Fátima Bernardes celebra aniversário de Túlio Gadêlha com declaração de amor

12/11/2020 | 12:10



Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha assumiram o namoro em outubro de 2017, mais de um ano após a apresentadora anunciar sua separação de William Bonner, o que chocou o Brasil inteiro, afinal, eles formavam um dos pares mais queridinhos da televisão. Mas, se alguém tinha dúvidas de que esse novo casal não iria superar o ship de Fátima e Bonner, se enganou!

A apresentadora mostrou toda sua paixão pelo político ao publicar diversas fotos dos dois juntos para celebrar o aniversário de Túlio, que completa 33 anos no dia 12 de novembro.

Ele adora uma aventura, uma pose engraçada, uma careta. Está sempre disposto a conhecer lugares novos, culturas novas, mas abre um sorriso lindo quando volta pro Recife. É criativo nas surpresas, nas fantasias pro Carnaval, nas brincadeiras. Viajando a trabalho ou a lazer, não perde a chance de conversar com as pessoas. Se interessa, de verdade, por boas histórias. Felizmente, a nossa é uma delas. Hoje só desejo a você, meu amor, saúde, paz e que você nunca perca esse olhar generoso, indignado com as injustiças, acolhedor, leve e também divertido pra vida. Te amo. Parabéns pelo seu dia!, escreveu a apresentadora.

Muito amor, né?