Em A Fazenda 12, Jake é a nova fazendeira da semana e Record se pronuncia sobre helicóptero misterioso

12/11/2020 | 10:10



Aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 11, mais uma prova do fazendeiro em A Fazenda 12, e como Lucas Selfie foi vetado da prova, apenas Jake, Jojo Todynho e Raíssa tiveram a oportunidade de chegar perto do chapéu mais cobiçado do reality rural.

A prova exigia um pouco de concentração das peoas que tinham que andar em uma esteira por 24 rodadas e do lado de fora tinha um cubo que mostrava uma combinação de cores, depois de um determinado tempo a esteira parava e as peoas tinham que colocar essa sequência de cores na ordem correta para somar pontos.

Quem conseguisse somar mais pontos levaria a prova da noite. E antes mesmo da prova começar, Marcos Mion avisou que as três roceiras escolheriam aleatoriamente as esteiras coloridas e quem entrasse na amarela ficaria com um bônus de seis pontos em relação às outras, que foi a Raíssa.

E quem levou a melhor em tudo isso foi Jake que é a nova fazendeira da semana em A Fazenda 12. Sendo assim, Lucas Selfie, Jojo Todynho e Raíssa Barbosa estão na roça desta semana e vão disputar o voto popular nesta quinta-feira, dia 12.

Helicóptero

Na tarde da última quarta-feira, dia 11, um helicóptero sobrevoou a sede do programa em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Logo que a situação ocorreu, os peões foram encaminhados para dentro do confinamento, como medida de segurança. Em comunicado enviado à imprensa, a Record ainda explicou:

A produção do reality show e a emissora identificaram o prefixo do helicóptero e questionarão as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda. Vale salientar que quem conduzia o helicóptero ou quem estava dentro dele não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes que continuam na disputa pelo prêmio de um milhão e 500 mil reais. Além disso, não houve nenhum tipo de comunicação com os peões.

